A IBM TS4500 Tape Library foi projetada para que médias e grandes empresas enfrentem os desafios do armazenamento em nuvem. Ela incorpora a última geração da tecnologia linear tape-open (LTO) líder do setor e da tecnologia IBM de categoria corporativa, para que as organizações possam lidar com as crescentes demandas de dados dos casos de uso modernos de fitas.

Esses desafios incluem o alto crescimento do volume de dados em infraestruturas de nuvem e nuvem híbrida, o aumento do custo de espaço de armazenamento, a dificuldade de migração de dados entre plataformas de fornecedores e mais.