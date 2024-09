A oferta IBM Storage Deep Archive é a solução de arquivamento de longo prazo de última geração otimizada para dados detalhados e informativos, porém acessíveis. Ela oferece os benefícios do armazenamento em fita, em uma solução fácil de usar e integrar. Infraestrutura compatível com administradores de armazenamento de objetos sem experiência técnica em fitas.

A implementação do IBM Storage Deep Archive no IBM® Diamondback fornece classes padronizadas de armazenamento S3 Glacier, armazenamento unificado de aplicações, infraestrutura de fita transparente, segurança e economia de custos.

Explore as vantagens do armazenamento de dados de arquivos profundos no local usando o IBM Storage Deep Archive no IBM Diamondback e rack superior de 5U, fornecendo até 27 PB em um espaço físico de 19 polegadas a um TCO (custo total de propriedade) até 85% menor que as soluções de nuvem pública.