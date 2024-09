Os cartuchos de fita IBM 3592 são projetados para ajudar os data centers empresariais a atender às crescentes demandas de retenção de dados, segurança e disponibilidade, ao mesmo tempo em que trabalham com orçamentos reduzidos.Os cartuchos de fita IBM 3592 são compatíveis com a reutilização de mídia, permitindo que a unidade reformate e atualize cartuchos de mídia de gerações anteriores. Isso significa que os cartuchos de mídia existentes alcançam desempenho e capacidade aprimorados, o que ajuda a reduzir o impacto de uma atualização do subsistema de fitas.