O TCP/IP é o núcleo da comunicação para mainframes z/OS, tanto para o tráfego de entrada e saída do mainframe quanto para a comunicação interna entre as imagens z/OS e os complexos de processadores. Gerencie de forma proativa os riscos de segurança e falhas antes que afetem os usuários.
Utilize insights e análises avançadas baseadas em IA para identificar e mitigar de forma proativa riscos de segurança desconhecidos na criptografia de tráfego IP no z/OS.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso, combinados com uma interface gráfica poderosa e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. As funcionalidades de análise contextual permitem otimizar o tempo dedicado à prevenção e solução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS aprimora a análise ao traduzir mais de 600 códigos brutos dos registros zERT em texto legível, incluindo o pacote de criptografia, algoritmos de criptografia e tipos de autenticação de mensagens.
Obtenha insight de interfaces físicas, incluindo canais OSA e HiperSockets, que são usados para comunicação entre LPARs. Embora o aumento de uso neste exemplo não seja um problema para a disponibilidade (verde), a mudança observada pode exigir investigação adicional e estar relacionada a aumentos desnecessários em outras partes da infraestrutura.
ACKs duplicados podem indicar oportunidades de melhorias na configuração do data center ou da rede externa. Essa é uma das muitas métricas que são automaticamente classificadas e rastreadas para fornecer informações rápidas sobre integridade da rede do mainframe.
Métricas aparentemente não relacionadas podem ser reunidas e compartilhadas em uma única visualização para desempenho, rede, armazenamento, MQ, CICS e Db2, permitindo a colaboração. Esse exemplo incorpora o consumo de espaço de endereços do tipo 30, as taxas de tráfego TCP/IP e o tráfego por tipo de criptografia. A visibilidade do endereço IP do cliente e do servidor também está disponível.
As visualizações de primeiro nível (por sysplex ou por classe de tráfego) oferecem visibilidade imediata sobre a quantidade de tráfego de rede que utiliza cada protocolo e exibem o tráfego que não está protegido por criptografia. Você pode detalhar a análise por vários critérios para focar sua avaliação e identificar a origem ou o destino do tráfego.
Navegue com facilidade até o subconjunto de tráfego de rede escolhido (por exemplo, por classe de tráfego ou endereço IP) e obtenha visibilidade dos dados específicos do protocolo selecionado. Este exemplo inclui os algoritmos de criptografia em uso, os tamanhos das chaves criptográficas e outros atributos da proteção criptográfica.
Como a CPU necessária para a criptografia pode ser significativa e variar muito entre os vários tipos de criptografia, a visibilidade da CPU é vital. A análise antes e depois das mudanças de implementação permite a correlação entre a criptografia e o custo comercial (em termos de CPU).
Ao contrário de abordagens que exigem programas de programação ou o domínio de ferramentas isoladas pela tecnologia para acessar vários tipos de dados do SMF, essa interface do usuário intuitiva elimina os esforços de mineração de dados e libera a equipe para se concentrar em análises de alto valor. Também impulsiona o aprendizado, promove a colaboração e aprimora a eficácia analítica.
Os detalhamentos sensíveis ao contexto ajudam a identificar caminhos analíticos alternativos com base nos dados exibidos e investigar cada hipótese com alguns cliques, reduzindo o tempo perdido na exploração de caminhos "sem saída". A capacidade de focar a análise no subconjunto de dados desejado é valiosa ao lidar com grandes volumes de dados do SMF.
Os recursos de detalhamento altamente flexíveis do IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permitem que os dados sejam visualizados no nível do processador, do sistema, da placa ou do espaço do endereço e da atividade de migração específica. Os filtros condicionais integrados podem ser personalizados para um conjunto de relatórios em um dashboard dedicado.
As vantagens de adotar um modelo de nuvem incluem implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto localmente), configuração mínima (apenas para transmissão de dados SMF), descarregamento de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria do IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
Se estiver realizando uma pesquisa de produto, precisar de serviços de emergência ou quiser conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudá-lo, conte com a ajuda dos nossos especialistas.