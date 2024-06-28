Gerencie a rede TCP/IP com o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitore a tecnologia IBM z/OS Encryption Readiness e os padrões de tráfego com o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infográfico mostrando a conexão entre o uso do microprocessador, as condições de erro de TCP e as conexões

O TCP/IP é o núcleo da comunicação para mainframes z/OS, tanto para o tráfego de entrada e saída do mainframe quanto para a comunicação interna entre as imagens z/OS e os complexos de processadores. Gerencie de forma proativa os riscos de segurança e falhas antes que afetem os usuários.

 
Benefícios
Minimize riscos de segurança proativamente

Utilize insights e análises avançadas baseadas em IA para identificar e mitigar de forma proativa riscos de segurança desconhecidos na criptografia de tráfego IP no z/OS.
Melhore a configuração e a integridade da rede

Utilize milhares de relatórios prontos para uso, combinados com uma interface gráfica poderosa e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. As funcionalidades de análise contextual permitem otimizar o tempo dedicado à prevenção e solução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS aprimora a análise ao traduzir mais de 600 códigos brutos dos registros zERT em texto legível, incluindo o pacote de criptografia, algoritmos de criptografia e tipos de autenticação de mensagens.

Monitore canais OSA e HiperSockets Melhore a configuração e a integridade da rede Habilitação de DevOps Identifique facilmente o tráfego desprotegido (criptograficamente) Classificar as &quot;classes de tráfego&quot; com base nos intervalos de endereços IP

  

Média de utilização dos núcleos de CP para funções de criptografia Visibilidade intuitiva dos dados do SMF Explorações com base no contexto Análise acelerada da causa raiz AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade das operações da infraestrutura do z/OS.
Como usar o zERT da IBM para identificar conexões não criptografadas
Libere insights de segurança de rede com dados do zERT no IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS. Identifique o tráfego não criptografado e avalie os níveis de criptografia com facilidade.
Total Economic Impact do IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision para z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
zERT: revolução na visibilidade para gerenciar o tráfego de rede
Obtenha uma apresentação detalhada do zERT e descubra como extrair o máximo valor dessas informações.
Valor e visibilidade dos dados de criptografia de rede do zERT
Assista a esta sessão para entender melhor o valor dos novos dados do zERT e obter a visibilidade que sua equipe de segurança precisa para extrair grande valor dessas informações.
Uso do zERT e de outros dados do SMF para gerenciar e otimizar a criptografia de rede
Descubra o z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) nesse webinar. Saiba como ele aprimora a segurança da rede, ao fornecer visibilidade do status da criptografia, auxiliando na conformidade e otimizando o uso da CPU.
