O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS possibilita que os analistas de desempenho gerenciem e otimizem as configurações e transações do z/OS CICS com mais eficácia e eficiência e avaliem proativamente a integridade das regiões do CICS.
Tenha acesso a insights de integridade integrados que avaliam centenas de métricas críticas para identificar proativamente os riscos à integridade e ao desempenho de suas aplicações. A detecção de anomalias derivada da IA destaca alterações estatisticamente relevantes, acelerando a solução de problemas.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Deixe que os recursos de detalhamento baseados em contexto ajudem você a maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Minimize o tempo de inatividade sem necessidade de programação personalizada.
Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.
Os dados de transação do SMF do CICS são uma fonte de muitos insights de desempenho, mas o volume pode dificultar a análise no uso de abordagens tradicionais. A avaliação proativa das principais métricas de estatísticas em todas as regiões ajuda a identificar possíveis riscos à disponibilidade.
O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS avalia as principais métricas do CICS em relação aos valores das melhores práticas para identificar possíveis riscos à disponibilidade para investigação. Veja as avaliações em agrupamentos lógicos definidos pelo usuário em vermelho, amarelo e verde. Expanda para ver mais níveis de detalhes, com todas as regiões que compõem o grupo selecionado ou gráficos temporais das métricas.
Muitos tipos de dados estatísticos do CICS podem ser explorados com mais níveis de detalhes. Por exemplo, nome do arquivo, nome na fila, classe da transação e modo TCB. Essa imagem mostra o uso da navegação dinâmica e dos detalhamentos baseados no contexto para determinar quais áreas de armazenamento do CICS estão em condições de pouco armazenamento.
A análise de cargas de trabalho do CICS geralmente começa com uma visão das "n principais" transações por consumo de CPU ou por volume de transações. Em seguida, você pode se concentrar nos perfis de tempo de resposta com quase 100 intervalos de tempo que são inicialmente agrupados em categorias de resumos de alto nível. Você pode ver também os componentes detalhados das categorias de interesse.
Após a primeira exibição do tempo de resposta identificar o que mais contribuiu para o tempo de resposta, os detalhamentos podem ajudar a identificar componentes específicos de interesse. Se uma categoria principal do tempo de resposta para uma transação for "Tempo de espera total de E/S" (conforme visto na imagem anterior), suas subseções poderão ser examinadas com um único clique.
A capacidade de comparar perfis entre transações pelas principais categorias de tempos de resposta do CICS também pode trazer bons insights. Este exemplo mostra a CPU por transação do CICS no primeiro conjunto de transações. É possível também especificar filtros globais para maior concentração das transações selecionadas.
As comparações entre vários intervalos de tempo geralmente são úteis nas análises do impacto da implementação de uma versão da aplicação na CPU por transação. Em todo o produto, o IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS possibilita comparações rápidas de valores em quaisquer dois intervalos de tempo para análise.
Se estiver investigando um problema com o tempo de resposta, comece com a visualização do tempo de resposta. Para isolar ainda mais o problema, examine os horários da transação selecionada em todos os sistemas ou regiões. Esta imagem mostra um exemplo em que um componente específico de tempo de transação difere muito em dois conjuntos de sistemas.
Como os dados contábeis do Db2 (SMF 101) capturam a ID da transação do CICS, o produto integra métrica importantes do Db2 com os dados do SMF do CICS sem dificuldades. Esses gráficos integram a métrica da perspectiva do CICS na primeira linha (com base na ID da transação) e a perspectiva do Db2 na última linha (utilizando a ID de correlação dos dados contábeis).
A visibilidade integrada de vários tipos de dados do z/OS ajuda o CICS e todos os tipos de análise de desempenho. Nesse cenário, uma visualização prévia dos dados do sistema indica uma meta de WLM não atendida nos intervalos de tempo selecionados e mostra o aumento nos volumes correspondentes de uma transação de longa duração.
Mais de 250 campos não temporizados nos registros do CICS 110.1 permitem uma análise detalhada e são organizados em subgrupos. O dashboard personalizado nesta imagem mostra exemplos de vários deles, incluindo chamadas SQL do Db2 por transação de CICS, gravações de fluxo de logs, carregamentos de programas e obtenção de arquivos.
Entre as vantagens de adotar um modelo de nuvem estão a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto no local), pouca configuração (apenas para transmissão de dados do SMF), liberação de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
Não importa se você está fazendo uma pesquisa de produto, se precisa de serviços de emergência ou se quer conversar sobre como os produtos e serviços da IBM podem ajudar, conte com a ajuda dos nossos especialistas.