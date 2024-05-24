A análise de cargas de trabalho do CICS geralmente começa com uma visão das "n principais" transações por consumo de CPU ou por volume de transações. Em seguida, você pode se concentrar nos perfis de tempo de resposta com quase 100 intervalos de tempo que são inicialmente agrupados em categorias de resumos de alto nível. Você pode ver também os componentes detalhados das categorias de interesse.