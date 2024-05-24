Gerencie o desempenho do CICS com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitore e crie perfis de transações e regiões do CICS com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS possibilita que os analistas de desempenho gerenciem e otimizem as configurações e transações do z/OS CICS com mais eficácia e eficiência e avaliem proativamente a integridade das regiões do CICS.
Benefícios
Analise e evite riscos de forma proativa

Tenha acesso a insights de integridade integrados que avaliam centenas de métricas críticas para identificar proativamente os riscos à integridade e ao desempenho de suas aplicações. A detecção de anomalias derivada da IA destaca alterações estatisticamente relevantes, acelerando a solução de problemas.
Economize tempo e resolva os problemas com rapidez

Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real. Deixe que os recursos de detalhamento baseados em contexto ajudem você a maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Minimize o tempo de inatividade sem necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Aumente a eficácia da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações incorporadas e detalhamentos abrangentes. Utilize a IA como multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficácia analítica.

O que está incluso

Os dados de transação do SMF do CICS são uma fonte de muitos insights de desempenho, mas o volume pode dificultar a análise no uso de abordagens tradicionais. A avaliação proativa das principais métricas de estatísticas em todas as regiões ajuda a identificar possíveis riscos à disponibilidade.

Avaliações de métricas regionais do CICS Detalhamento dos dados estatísticos do CICS Perfis de tempo de resposta das transações Principais componentes do tempo de resposta Perfis de tempos de resposta Compare entre intervalos de tempo

 

Visualização do tempo de resposta Integração de dados do CICS e do Db2 Visibilidade dos dados do CICS e do WLM Campos de dados de transações AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade sobre as operações da infraestrutura do z/OS.
Total Economic Impact of IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision for z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
Transações do CICS: análise do tempo de resposta das transações
Esse vídeo mostra como a navegação dinâmica possibilita a rápida identificação do subconjunto limitado (neste caso, 4 de 100) de períodos de tempo que são pertinentes a uma transação específica.
Estatísticas do CICS: avaliação da integridade do armazenamento do CICS
As avaliações automáticas das principais métricas de armazenamento de estatísticas do CICS facilitam a análise proativa e a prevenção de interrupções, identificando áreas que podem precisar de investigação.
Como otimizar a integridade e o desempenho das estatísticas do CICS
A geração de relatórios do CICS pelo IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS traz insights sobre as principais métricas de integridade, resumidas por grupo do CICS, com detalhamentos de cada região do CICS.
Aprenda explorando dados de transações e estatísticas do CICS
Aprenda a detectar riscos de disponibilidade e desempenho do CICS, analisar os dados das transações e explorar as métricas detalhadas do CICS.
