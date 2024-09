O zSecure Admin permite automatizar tarefas demoradas de gerenciamento de segurança de TI identificando, analisando e prevenindo problemas no IBM RACF com rapidez. Você também pode monitorar usuários privilegiados para garantir que contas antigas sejam excluídas corretamente e que os produtos tenham sido integrados. O zSecure Admin se integra perfeitamente com o zSecure Audit para monitoramento e correção de ponta a ponta.

OzSecure Admin pode administrar vários sistemas com uma única interface de aplicação. Você pode comparar perfis, mesclar as regras de segurança de diferentes bancos de dados com eficiência ou renomear IDs no mesmo banco de dados. Ao mesclar perfis de bancos de dados diferentes, o zSecure Admin realiza verificações de consistência abrangentes e relata possíveis conflitos antes de gerar comandos, ajudando a aliviar a carga dos esforços de consolidação e da automação de conformidade.

Para controle de acesso à rede, o zSecure Admin fornece recursos para a geração de relatórios sobre o uso real de perfis e autorizações e os relaciona com as informações definidas no banco de dados RACF atual. Isso destaca o uso de perfis e autorizações na produção, expõe as relações entre usuários e recursos e identifica perfis e autorizações não utilizados ou obsoletos nas listas de controle de acesso.