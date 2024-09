O Unified Key Orchestrator for z/OS (UKO for z/OS) pode ajudar sua empresa a gerenciar e mover cargas de trabalho de gerenciamento de chaves entre os ambientes no local e na nuvem, auxiliando na conformidade e na segurança. O UKO for z/OS gerencia as chaves de criptografia em toda a sua empresa a partir de uma interface de usuário única e confiável. Implementado como um software z/OS, o UKO for z/OS permite orquestrar chaves em todos os seus sistemas IBM z/OS e em várias nuvens públicas. Ele ainda estende o suporte ao gerenciamento de chaves para zKey no Linux no IBM Z e IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager. O Unified Key Orchestrator for z/OS também é projetado para o gerenciamento de chaves específico para criptografia de conjuntos de dados do IBM z/OS, para compatibilidade com sua jornada no IBM Z Pervasive Encryption.