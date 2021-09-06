O que é supercomputação?

A tecnologia de supercomputação compreende supercomputadores, os computadores mais rápidos do mundo. Os supercomputadores são compostos de Interconnect® , sistemas de E/S, memória e núcleos de processador.

Ao contrário dos computadores tradicionais, os supercomputadores usam mais de uma unidade de processamento central (CPU). Esses CPUs são agrupados em nós de computação, compreendendo um processador ou um grupo de processadores—multiprocessamento simétrico (SMP)—e um bloco de memória. Em escala, um supercomputador pode conter dezenas de milhares de nós. Com Interconnect recursos, esses nós podem colaborar na solução de um problema específico. Os nós também usam interconexões para se comunicar com sistemas de E/S, como armazenamento de dados e rede.

É importante observar que, devido ao consumo de energia dos supercomputadores modernos, os data centers precisam de sistemas de resfriamento e instalações adequadas para abrigar tudo isso.