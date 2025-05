O que é armazenamento de dados?

A segurança do armazenamento de dados protege os dados em ambientes locais e em nuvem contra violações de dados, ataques cibernéticos e outras ameaças de segurança.

Violações de dados são onerosas e representam uma ameaça contínua para empresas. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, o custo médio global de uma violação de dados naquele ano foi de USD 4,45 milhões, um aumento de 15% em três anos. O relatório também revelou que as organizações que utilizam extensivamente IA e automação de segurança economizaram, em média, USD 1,76 milhão em comparação com aquelas que não utilizam.

As empresas implementam medidas de segurança de dados para aumentar a visibilidade no armazenamento de dados. Os recursos de hardware e software de segurança de armazenamento incluem permissões especiais, criptografia, mascaramento de dados e redação de arquivos sensíveis. As soluções mais recentes de software de segurança de armazenamento também ajudam a automatizar relatórios para agilizar auditorias e atender a requisitos regulatórios.

Além disso, a resiliência cibernética — a capacidade de uma organização de prevenir, resistir e se recuperar de incidentes de segurança cibernética — tornou-se parte integrante da segurança de armazenamento de dados. A resiliência cibernética leva a segurança de dados a um novo nível ao combinar continuidade de negócios e recuperação de desastres (BCDR), segurança de sistemas de informação e resiliência organizacional para ajudar as organizações a se protegerem contra ameaças e a salvaguardar seus dados.

Hoje, setores que precisam preservar registros e manter a integridade dos dados (por exemplo, saúde, governo) podem optar pelo armazenamento imutável, que protege os dados armazenados ao impedir quaisquer alterações ou modificações por um período definido ou indefinido. Esses sistemas de arquivos permitem que os dados armazenados sejam acessados repetidamente após sua criação, mas não modificados, ajudando a proteger os dados contra adulterações, ataques cibernéticos e ransomware.