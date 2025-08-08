Object storage versus file storage versus block storage: qual é a diferença?

Sistemas de armazenamento baseados em objetos dividem os dados em unidades separadas e autocontidas armazenadas em um ambiente plano, com todos os objetos no mesmo nível. Não há pastas ou subdiretórios como aqueles usados no file storage.

Além disso, o object storage não armazena todos os dados juntos em um único arquivo. Os objetos também contêm metadados, que são informações sobre o arquivo que ajudam no processamento e na usabilidade. Os usuários podem definir o valor dos metadados de chave fixa com object storage ou podem criar a chave e o valor para metadados personalizados associados a um objeto.

Em vez de usar um nome de arquivo e caminho para acessar um objeto, cada objeto tem um número exclusivo. Diferentemente do file storage, deve-se usar uma interface de programação de aplicativos (API) para acessar e gerenciar objetos. Os objetos podem ser armazenados localmente em discos rígidos de computadores e servidores de nuvem pública.

Essa abordagem baseada em APIs tornou o object storage ideal para ambientes de nuvem, onde substituiu amplamente os sistemas tradicionais de armazenamento em fita devido a suas vantagens de escalabilidade, acessibilidade e gerenciamento.

Embora o armazenamento em fita fosse historicamente importante para fins de backup e arquivamento, o object storage baseado na nuvem agora oferece soluções mais flexíveis e acessíveis para retenção de dados no longo prazo. Os fornecedores de soluções líderes de object storage incluem o Amazon S3 da AWS, o Google Cloud Storage, o Microsoft Azure Blob Storage e o IBM Cloud Object Storage.

Confira o vídeo a seguir para um mergulho mais profundo no object storage.