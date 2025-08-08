Object storage versus file storage versus block storage: qual é a diferença?

Leitura de 8 minutos
O armazenamento de dados moderno depende de três abordagens principais: object storage, file storage e block storage.
Cada sistema de armazenamento atende a casos de uso diferentes, com forças e limitações distintas, dependendo dos requisitos das aplicações e cargas de trabalho.
Conhecer as diferenças entre essas opções ajuda as empresas a escolher soluções de armazenamento personalizadas e escaláveis que atendam às necessidades atuais e estimulem o crescimento a longo prazo.
Sistemas de armazenamento baseados em objetos dividem os dados em unidades separadas e autocontidas armazenadas em um ambiente plano, com todos os objetos no mesmo nível. Não há pastas ou subdiretórios como aqueles usados no file storage.
Além disso, o object storage não armazena todos os dados juntos em um único arquivo. Os objetos também contêm metadados, que são informações sobre o arquivo que ajudam no processamento e na usabilidade. Os usuários podem definir o valor dos metadados de chave fixa com object storage ou podem criar a chave e o valor para metadados personalizados associados a um objeto.
Em vez de usar um nome de arquivo e caminho para acessar um objeto, cada objeto tem um número exclusivo. Diferentemente do file storage, deve-se usar uma interface de programação de aplicativos (API) para acessar e gerenciar objetos. Os objetos podem ser armazenados localmente em discos rígidos de computadores e servidores de nuvem pública.
Essa abordagem baseada em APIs tornou o object storage ideal para ambientes de nuvem, onde substituiu amplamente os sistemas tradicionais de armazenamento em fita devido a suas vantagens de escalabilidade, acessibilidade e gerenciamento.
Embora o armazenamento em fita fosse historicamente importante para fins de backup e arquivamento, o object storage baseado na nuvem agora oferece soluções mais flexíveis e acessíveis para retenção de dados no longo prazo. Os fornecedores de soluções líderes de object storage incluem o Amazon S3 da AWS, o Google Cloud Storage, o Microsoft Azure Blob Storage e o IBM Cloud Object Storage.
Confira o vídeo a seguir para um mergulho mais profundo no object storage.
File storage é um método de armazenar e organizar dados em uma estrutura hierárquica por meio de arquivos e pastas (ou diretórios). A aplicação salva dados em um único arquivo e determina o tipo de extensão do arquivo com base no formato do arquivo (.jpg, .docx, .txt).
Quando você salva um documento em uma rede corporativa ou no disco rígido do seu computador, está usando o file storage.
Os arquivos também podem ser armazenados em um dispositivo de armazenamento conectado à rede (NAS). Esses dispositivos são projetados para file storage, tornando-os uma opção mais rápida do que os servidores de rede geral. Outros exemplos de dispositivos de file storage incluem sistemas de file storage baseados em nuvem, unidades de rede, discos rígidos de computador e unidades flash.
A estrutura hierárquica, com suas pastas e subpastas, facilita a localização e o gerenciamento de arquivos. Para acessar um arquivo, o usuário seleciona ou insere o caminho do arquivo, que inclui os subdiretórios e o nome do arquivo. A maioria dos usuários gerencia o file storage por meio de um sistema de arquivos simples, como um file manager.
Exemplos de dados normalmente salvos por meio de file storage incluem apresentações, relatórios, planilhas, gráficos, fotos e outros documentos. O file storage é familiar para a maioria dos usuários, permitindo que eles definam direitos e limites de acesso a dados. No entanto, gerenciar uma grande quantidade de arquivos e custos de hardware pode se tornar um desafio.
O vídeo a seguir fornece uma visão mais detalhada do file storage e do block storage.
O block storage envolve a divisão de dados em blocos fixos e o armazenamento separado com identificadores distintos. Os blocos podem ser armazenados em diferentes ambientes; por exemplo, você pode salvar um bloco no Windows e o restante no Linux. Quando um usuário recupera um bloco, o sistema de armazenamento remonta os blocos em uma única unidade.
Block storage é o armazenamento padrão para unidades de disco rígido e dados atualizados com frequência. Você pode armazenar blocos em redes de área de armazenamento (SANs), sistemas de armazenamento conectados à rede (NASs), unidades de estado sólido (SSDs) ou em ambientes de armazenamento em nuvem.
Os sistemas de block storage têm sido um dos pilares do setor de tecnologia há décadas. Enquanto as organizações adotam cada vez mais object storage para dados não estruturados em grande escala e file storage para necessidades de colaboração, o block storage continua sendo essencial para aplicações de alto desempenho que exigem acesso consistente e baixa latência. A escolha entre tipos de armazenamento depende de requisitos de cargas de trabalho específicos, em vez de uma abordagem substituir outra.
Ao determinar o tipo de armazenamento a ser usado para diferentes tipos de dados, considere estes fatores:
A combinação correta de armazenamentos depende de suas necessidades operacionais específicas e das características dos dados. Avalie seu volume de dados, requisitos de desempenho, restrições orçamentárias e projeções de crescimento ao planejar sua arquitetura de armazenamento.
Diretrizes para seleção de armazenamento estratégico:
A maioria das organizações implementa abordagens híbridas, combinando estrategicamente os tipos de armazenamentos. Por exemplo, uma empresa pode ter o seguinte uso:
O armazenamento de dados continua experimentando um enorme crescimento. Um estudo da Fortune Business Insights projeta que o tamanho do mercado global de armazenamento de dados crescerá de US$ 255,29 bilhões em 2025 para US$ 774,00 bilhões até 2032. Esse crescimento reflete uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 17,2% durante o período da previsão.2
Os limites entre os tipos de armazenamentos estão mudando. O file storage e o object storage estão convergindo, com plataformas de software unificadas que combinam organização hierárquica com recursos de metadados escaláveis. Enquanto isso, o object storage está ganhando inteligência por meio da integração da IA, classificando e organizando dados automaticamente com base em padrões de uso.
Olhando para o futuro, espera-se que a adoção da combinação certa de abordagens de armazenamento seja fundamental para construir arquiteturas de armazenamento que escalem de forma eficiente com a evolução das cargas de trabalho e a complexidade dos dados.
