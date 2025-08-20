O que é armazenamento de arquivos?

O armazenamento de arquivos tem sido uma técnica de armazenamento popular há décadas, familiar para praticamente todos os usuários de computador e é bem adequado para armazenar e organizar dados transacionais ou volumes de dados estruturados gerenciáveis, os quais podem ser armazenados de maneira organizada em um banco de dados em uma unidade de disco ou em um servidor.

No entanto, muitas organizações agora estão tendo dificuldades para gerenciar volumes crescentes de conteúdo digital baseado na web ou de dados não estruturados. Se for necessário armazenar volumes de dados muito grandes ou não estruturados, deve-se considerar o armazenamento baseado em bloco ou baseado em objetos que organiza e acessa os dados de maneira diferente. Dependendo dos vários requisitos de velocidade e de desempenho das suas operações de TI e dos vários aplicativos, pode ser necessário uma combinação dessas abordagens.

Armazenamento de blocos

O armazenamento de blocos oferece maior eficiência de armazenamento (uso mais eficiente do hardware de armazenamento disponível) e desempenho mais rápido em comparação com o armazenamento de arquivo. O armazenamento de blocos divide um arquivo em chunks (ou blocos) de dados de tamanhos iguais e armazena cada bloco separadamente sob um endereço exclusivo.

Em vez de obedecer a uma estrutura rígida de diretório/subdiretório/pasta, os blocos podem ser armazenados em qualquer lugar no sistema. Para acessar qualquer arquivo, o sistema operacional do servidor usa o endereço exclusivo para juntar novamente os blocos em um arquivo, levando menos tempo do que navegar por diretórios e hierarquias de arquivo para acessar um arquivo. O armazenamento de blocos funciona bem para aplicativos críticos de negócios, bancos de dados transacionais e máquinas virtuais que requerem baixa latência (atraso mínimo). Ele também oferece um acesso mais granular aos dados e desempenho consistente.

No vídeo a seguir, Amy Blea detalha as diferenças entre o armazenamento de blocos e o armazenamento de arquivos:

Armazenamento de objetos

O armazenamento baseado em objetos surgiu como um método preferencial para o arquivamento e o backup de dados das comunicações de hoje em dia, incluindo mídia e conteúdo da web não estruturados, como e-mail, vídeos, arquivos de imagem, páginas da web e dados de sensores produzidos pela Internet das Coisas (IoT). Ele também é ideal para arquivar dados que não mudam com frequência (arquivos estáticos), como grandes volumes de dados farmacêuticos ou arquivos de música, imagem e vídeo.

Os objetos são unidades discretas de dados armazenadas em um ambiente de dados estruturalmente simples. Novamente, não existem pastas, diretórios ou hierarquias complexas. Em vez disso, cada objeto é um repositório simples e autocontido que inclui os dados, os metadados (informações descritiva associadas a um objeto) e um número de ID de identificação exclusivo. Essas informações permitem que um aplicativo localize e acesse o objeto.

É possível agregar dispositivos de armazenamento de objetos em conjuntos de armazenamento maiores e distribuir esses conjuntos de armazenamento entre locais. Isso permite uma escala ilimitada, e resiliência de dados e recuperação de desastre melhoradas. Os objetos podem ser armazenados localmente, mas na maioria das vez residem em servidores na cloud, com acessibilidade de qualquer lugar do mundo.