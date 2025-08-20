O que é o Armazenamento em Bloco?

O armazenamento em bloco não está sozinho no mundo do armazenamento de dados. Os desenvolvedores também usam outros sistemas, como armazenamento de objetos e armazenamento de arquivos. Embora o objetivo final de cada um seja fornecer dados a usuários e aplicativos, cada um desses métodos de armazenamento armazena e recupera dados de maneira diferente.

Armazenamento de objetos

O armazenamento de objetos, também conhecido como armazenamento baseado em objetos, divide os arquivos de dados em partes chamadas de objetos. Em seguida, ele armazena esses objetos em um único repositório, que pode ser espalhado por vários sistemas de rede.

Na prática, os aplicativos gerenciam todos os objetos, eliminando a necessidade de um sistema de arquivos tradicional. Cada objeto recebe um ID exclusivo, que os aplicativos usam para identificar o objeto. E cada objeto armazena metadados, que são informações sobre os arquivos armazenados no objeto.

Uma diferença importante entre o armazenamento de objeto e o armazenamento em bloco é como cada um trata os metadados. No armazenamento de objeto, os metadados podem ser personalizados para incluir informações adicionais detalhadas sobre os arquivos de dados armazenados no objeto. Por exemplo, os metadados que acompanham um arquivo de vídeo podem ser customizados para informar onde o vídeo foi feito, o tipo de câmera usada para gravá-lo e até mesmo quais assuntos foram capturados em cada quadro. No armazenamento em blocos, os metadados são limitados a atributos básicos de arquivo.

O armazenamento em bloco é mais adequado para arquivos estáticos que não são mudados com frequência porque qualquer mudança feita em um arquivo resulta na criação de um novo objeto.

Armazenamento de arquivos

O armazenamento de arquivos, também conhecido como armazenamento em nível de arquivo ou baseado em arquivo, está normalmente associado à tecnologia Network Attached Storage (NAS). O NAS apresenta armazenamento para usuários e aplicativos usando a mesma ideologia de um sistema de arquivos de rede tradicional. Em outras palavras, o usuário ou aplicativo recebe dados por meio de árvores de diretório, pastas e arquivos individuais. Isso funciona de forma semelhante a um disco rígido local. No entanto, o NAS ou o Network Operating Systeme (NOS) tratam dos direitos de acesso, compartilhamento de arquivos, bloqueio de arquivos e outros controles.

O armazenamento de arquivos pode ser muito fácil de configurar, mas o acesso aos dados é restringido por um único caminho para os dados, o que pode afetar o desempenho em comparação com o armazenamento de bloco ou de objeto. O armazenamento de arquivos também opera apenas com protocolos de nível de arquivo comuns, como um New Technology File System (NTFS) para Windows ou um Network File System (NFS) para Linux. Isso pode limitar a usabilidade em sistemas diferentes.