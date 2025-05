O que é uma unidade de estado sólido?

Cada chip de memória flash NAND consiste em uma matriz de blocos, também conhecida como grade, e dentro de cada bloco há uma matriz de células de memória, conhecidas como páginas ou setores. O número de bits armazenados em cada célula pode variar, e essas células são normalmente categorizadas como células de bit único (ou seja, "Single Level Cells" ou "SLC"), células de 2 ou 3 bits (ou seja, "Multi-Level Cells/MLC" e "Triple-Level Cells/TLC"), ou células de 4 bits ("Quad-Level Cells" ou "QLC"). Cada tipo de célula possui seus pontos fortes e fracos. Enquanto as SLCs são conhecidas por sua confiabilidade, altas velocidades e preços elevados, as QLCs têm a vantagem de serem mais acessíveis. Cada grade pode armazenar entre 256 KB e 4 MB. A unidade central de processamento (CPU) atua como o controlador para todas as tarefas de leitura ou gravação na memória. Seu tamanho reduzido e o baixo consumo de energia tornam esses chips ideais para notebooks, tablets e smartphones.

Os SSDs tentam imitar os HDDs usando memória sólida não volátil, mas são muito mais rápidos do que os discos rígidos tradicionais ou disquetes. Os HDDs apresentam latência e tempo de acesso inerentes devido aos atrasos mecânicos na rotação do disco e no movimento da cabeça de leitura/gravação. Como os SSDs não têm partes móveis, a latência e o tempo de acesso e armazenamento de dados são muito reduzidos.

De acordo com o Gartner (link fora de ibm.com), os SSDs estão surgindo como a principal plataforma de armazenamento para cargas de trabalho com dados estruturados, impulsionados pela inovação em torno da memória flash NAND e da tecnologia de memória de classe de armazenamento (SCM). Espera-se que, até 2025, mais de 40% de todas as atividades de administração e suporte de armazenamento de TI locais sejam substituídas por armazenamento gerenciado como serviço, em comparação com menos de 5% em 2021.