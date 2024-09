O instituto de 150 anos é responsável pelo monitoramento e previsão do tempo, clima e condições ambientais no ar, na terra e no mar para o Reino da Dinamarca, que inclui a Dinamarca, as Ilhas Faroe e a Groenlândia. Para isso, ele coleta dados de estações meteorológicas e de satélites de todo o reino.

Mas o seu alcance vai muito além das suas fronteiras. Embora o instituto esteja sediado em Copenhague e armazene lá grande parte dos seus dados, ele faz seus cálculos de previsão em um supercomputador na Islândia, como parte de uma parceria entre a Islândia, os Países Baixos e a Irlanda. A relação colaborativa reforça o compromisso do instituto com uma abordagem global de compartilhar previsões e informações climáticas.

"O mundo inteiro está passando por uma transição verde", diz Marianne Thyrring, diretora geral do DMI. "Fornecemos dados para ajudar no gerenciamento de parques eólicos, usinas solares e afins, e continuaremos fazendo isso no futuro. Por outro lado, a mudança climática já chegou. Não é algo pelo qual estamos esperando. Portanto, nossa responsabilidade como voz referência na previsão do tempo e na colaboração com as agências de proteção civil também é uma parte muito importante das nossas atribuições. E é um papel que tem uma importância crescente quando se trata de situações climáticas severas."

No passado, o DMI cobrava dos usuários comerciais pelo acesso aos seus dados. Porém, há alguns anos, o instituto começou a descontinuar gradualmente seus negócios comerciais para se concentrar exclusivamente no atendimento ao público, oferecendo seus dados gratuitamente a qualquer pessoa ou entidade que os solicite – desde indivíduos até outros institutos de pesquisa e empresas

A decisão apoia o duplo objetivo do DMI. "Fizemos uma escolha estratégica para nos concentrarmos no nosso papel de autoridade pública que cuida dos seres humanos e propriedades em casos de perigos climáticos severos", diz Thyrring. "Somos também um órgão relevante nas pesquisas climáticas, como anfitriões do National Center for Climate Research."

Embora as pessoas e o meio ambiente estejam no centro da missão do DMI, os dados são o motor que torna possível cumprir essa missão. Dentro da organização, um grupo de cientistas climáticos conta com a precisão, pontualidade e disponibilidade dos dados. E a quantidade de dados está crescendo a uma velocidade cada vez maior.

"Toda vez que executo um modelo climático sobre uma das camadas de gelo, provavelmente estou gerando tantos dados quanto os primeiros cem anos do DMI", diz Ruth Mottram, cientista climática sênior do DMI, que estuda o efeito do aquecimento global sobre as camadas de gelo da Groenlândia. "Estamos produzindo muito mais dados agora. Trabalhamos com dados de satélite e há cada vez mais missões com resoluções mais altas. Portanto, os modelos estão em constante melhoria, e a quantidade de dados que queremos assimilar neles também está aumentando."