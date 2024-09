Os investimentos da Universidade de Birmingham em infraestrutura de pesquisa estão valendo a pena: suas instalações abrigam uma série de projetos de pesquisa interessantes. Ao apoiar as equipes de pesquisa com a infraestrutura de ponta de que precisam para se destacar, a universidade as ajuda a obter resultados mais rapidamente e, ao mesmo tempo, aumenta sua posição como destino para as mentes mais brilhantes do mundo.

"Apoiamos a pesquisa em uma ampla gama de áreas, incluindo a aplicação e o desenvolvimento de técnicas para usar IA e deep learning", explica Thompson. "Por exemplo, estamos colaborando com a Universidade de Nottingham no projeto do Centro de Proteínas e Receptores de Membrana[COMPARE] (o link reside fora do ibm.com). Ao analisar as imagens de altíssima resolução produzidas pelas últimas gerações de microscópios, o projeto lançará luz sobre como as doenças cardiovasculares, os distúrbios respiratórios e o câncer podem ser melhor prevenidos e tratados. Também nos juntamos à Health Data Research UK (o link reside fora de ibm.com), que se concentra no desenvolvimento e na aplicação de abordagens de ciência de dados de ponta para permitir diagnósticos mais eficientes e precisos.

"Uma equipe de pesquisa está usando nossas instalações para lidar com uma área onde a HPC [computação de alto desempenho] normalmente não foi aplicada: linguística. Eles estão usando a análise textual para entender como o texto mais traduzido de todos os tempos – a Bíblia – mudou ao longo dos séculos, e o que isso pode nos ensinar sobre língua e cultura. Recentemente, a universidade passou a fazer parte do Alan Turing Institute (o link reside fora de ibm.com), que é o instituto britânico de ciência de dados e IA, cujo objetivo é reunir pesquisadores com diferentes conjuntos de habilidades. Sustentando toda essa inovação pioneira, as soluções IBM Spectrum Storage garantem que os dados estejam lá, sempre que os pesquisadores de Birmingham precisarem."

A Universidade de Birmingham agora tem maior controle sobre os dados do que nunca, permitindo que ela aproveite ao máximo esse recurso inestimável e, ao mesmo tempo, cumpra as regulamentações emergentes de forma fácil e econômica.

"Através do registro de auditoria, a Spectrum Scale nos oferece uma visão sem precedentes sobre quem está usando dados e como, que podemos usar para atender aos requisitos de relatórios e garantir que os processos corretos sejam seguidos", diz Thompson. "O melhor de tudo é que isso pode acontecer com o mínimo de interrupção para os nossos usuários e sem afetar muito o nosso orçamento. Estimamos que as operações simplificadas possibilitadas pelas soluções IBM Spectrum nos permitiram ampliar nosso ambiente de HPC sem aumentar nossa equipe de gerenciamento, economizando até dois FTEs [funcionários em tempo integral]."

Equipada com as soluções de armazenamento IBM Spectrum, a Universidade de Birmingham tem várias camadas de proteção contra a perda de dados, garantindo que os pesquisadores possam sempre acessar as informações de que precisam. À medida que a universidade continua a ultrapassar os limites dos recursos de HPC, a tecnologia ajuda a equipe de Computação de Pesquisa a usar os recursos em todo o seu potencial.

Thompson conclui: "Estamos prestes a implementar novos servidores baseados no processador IBM Power9 para dar suporte a projetos de IA. Essa será a maior implementação do PowerAI no Reino Unido e faz parte de uma colaboração com a IBM para ajudar a capacitar nossos pesquisadores a usar os sistemas. Para tirar o máximo proveito deles, estamos planejando adquirir sistemas de armazenamento de alto desempenho. A capacidade de adicionar novos recursos sem dificuldades e servi-los aos nossos usuários de forma transparente com a ajuda da Spectrum Scale é crucial."