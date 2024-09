Uma grande transformação está ocorrendo para as empresas de mídia e entretenimento.A pandemia alterou profundamente a maneira como os criadores de conteúdo produzem, compartilham e armazenam seu trabalho.A demanda por redes locais e armazenamento de dados se transformou rapidamente em busca de fluxos de trabalho mais eficientes e colaborações inovadoras através de soluções de armazenamento na nuvem.

pixitmedia simplifica esse novo fluxo de dados para empresas por meio de armazenamento definido por software e soluções de gerenciamento de dados desenvolvidas especificamente para esse fim.

“Isso vai além do armazenamento”, diz o CTO e cofundador Barry Evans. “Quando você conversa com as pessoas que dão vida a essas histórias criativas, elas realmente não se preocupam com onde esses dados estão armazenados.Seja um editor trabalhando em um recurso ou um profissional de correção de cores, escalonamento, áudio ou efeitos visuais, todos eles têm uma tarefa a ser realizada.Eles querem poder usá-los e acessá-los por meio de suas próprias ferramentas e de seu próprio fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos, estejam estes dados no local, em suas próprias estações de trabalho ou na nuvem em algum lugar.”

A pixstor®, a poderosa plataforma de armazenamento conectado à rede com reconhecimento de dados da pixitmedia, utiliza o IBM Spectrum® Scale para "ir além do armazenamento" e oferece uma integração de aplicativos mais robusta para unificar completamente dados, infraestrutura e usuários.

"Fomos muito bem-sucedidos recentemente entregando uma nova gama de flexibilidade", diz Barry Evans. "O que torna especial nossa parceria com o IBM Spectrum Scale é a capacidade de interagir entre as instalações e a nuvem. Nossos clientes desejam continuar operando eficientemente em âmbito local, mas querem ter a segurança e capacidade de lidar com fluxos de trabalho desafiadores em escala global.O armazenamento interconectado proporciona essa colaboração global sem colaboração agora e, embora não seja o principal foco atualmente, oferece potencial para adotar tecnologias de aprendizado de máquina, como a IA, no futuro.

O pixstor® proporciona, por meio de sua adaptabilidade, maior eficiência nos processos criativos, com gestão simplificada, experiência fluida para o usuário, busca robusta em um único namespace e contêineres multiusuário voltados para segurança e conformidade de auditoria.