Com o Plano de Ação para o Crescimento e a Transformação das Empresas (PACTE) (link externo ao site ibm.com), o governo francês está incentivando as empresas a repensarem o papel que desempenham na sociedade. Em resposta, o grupo de telecomunicações Orange S.A. revelou sua meta: pretende ser "um parceiro confiável que fornece as chaves para um mundo digital responsável". Agora cabe às empresas constituintes do grupo, incluindo Orange Caraïbe, colocar essa filosofia em ação.

Operando no arquipélago de Guadalupe no Caribe, a Orange Caraïbe enfrenta custos muito mais altos para a energia que alimenta seu centro de dados do que empresas na França continental.À medida que a empresa busca diversificar seu portfólio de serviços, a demanda em sua infraestrutura de TI estava aumentando.

Xavier Pioche, gerente de departamento de infraestrutura de TI da Orange Caraïbe, explica: "Estamos ampliando nosso escopo além das telecomunicações para oferecer uma variedade mais ampla de serviços digitais. Para apoiar nosso novo modelo de negócios, atender às nossas metas ambientais e reduzir nossos custos, queríamos substituir nosso sistema de armazenamento obsoleto.

Com sua plataforma de armazenamento existente chegando ao fim da vida útil, a equipe de TI da Orange Caraïbe se viu cada vez mais ocupada com a resolução de problemas como falhas em discos mecânicos. Para evitar que problemas nos bastidores atrasassem as respostas da empresa aos clientes, a Orange Caraïbe decidiu tomar medidas urgentes.