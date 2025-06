Atualmente, muitas organizações estão modernizando sua infraestrutura de armazenamento de dados para aproveitar as oportunidades de negócios apresentadas pela inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e análises avançadas. Elas enfrentam desafios com dados e cargas de trabalho espalhados pelo mundo, com o tempo crescente necessário para as cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA, e com o custo e a escassez de recursos, especialmente unidades de processamento gráfico (GPUs).

Para enfrentar esses desafios, elas precisam de acesso de alta velocidade a volumes massivos de dados não estruturados armazenados em sistemas de armazenamento distribuído de arquivos e objetos. A IBM Storage possui três soluções projetadas para atender a esses requisitos: