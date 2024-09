Universidade de Queensland

Com uma malha de dados uniforme apresentando tecnologias do IBM Spectrum Scale como o gerenciamento ativo de arquivos (AFM) para acessar arquivos em toda a universidade, o RCC pode otimizar o tempo dos pesquisadores e os recursos da universidade enquanto centraliza o gerenciamento de dados e controla os custos de TI. Em toda a UQ, os pesquisadores agora têm recursos abrangentes de computação e armazenamento para apoiar a criação de grandes quantidades de dados em escala e executar cargas de trabalho complexas.

Com a largura de banda expandida e IOPS disponíveis do dispositivo ESS, as equipes de pesquisa que dependem do sistema HPC Wiener podem processar dados em velocidades sem precedentes. "A aprendizagem de máquina e IA estão no centro, com o ESS GH14S potencializando como as GPUs do nosso supercomputador são utilizadas, permitindo que os pesquisadores façam mais no mesmo período de tempo e acelerando o tempo para descoberta," diz Carroll. De fato, o novo array de armazenamento entregou um ROI em apenas duas horas, baseado em melhorias de desempenho que economizam centenas de horas de processamento a cada semana para pesquisadores de imagens médicas em toda a UQ.

No Queensland Brain Institute (QBI) da UQ, por exemplo, neurocientistas estudando a doença de Alzheimer reduziram o tempo necessário para executar sua carga de trabalho do projeto, conhecida como análise de elemento finito, em aproximadamente 74%, reduzindo o tempo de execução para 18,72 horas. Com um entendimento mais profundo da distribuição de ondas de ultrassom no crânio humano, os pesquisadores podem desenvolver a tecnologia necessária para superar a barreira sangue-cérebro para a entrega de medicamentos. "É um empreendimento muito complexo, e necessita de uma enorme quantidade de poder de computação e armazenamento," explica Carroll.

Em outro caso, o QBI e outros pesquisadores observando circuitos neurais em moscas da fruta desenvolveram métodos genéticos para rotular e manipular tipos individuais de neurônios. Com o Wiener, eles podem processar rapidamente terabytes de vídeos de alta velocidade dos minúsculos insetos em movimento, medindo movimentos precisos das antenas, abdômen e articulações nas seis pernas. Com novas percepções sobre o papel de cada neurônio, eles podem entender melhor os princípios que regem tarefas motoras complexas, como comportamento de caminhar e voar.

No Instituto de Biociências Moleculares da UQ, pesquisadores estudando inflamação celular empregam microscopia de folha de luz de grade para capturar imagens 4D de alta resolução de processos celulares vivos. Vistas através de um processo de modelagem matemática conhecido como microscopia de deconvolução, as imagens fornecem um olhar sem precedentes, em tempo real, sobre como o câncer se forma. A solução de armazenamento Wiener ajuda a tornar isso possível, incluindo a redução do tempo de deconvolução em mais de 70%. O RCC economizou tempo adicional dos pesquisadores construindo um portal amigável para simplificar tarefas de deconvolução.

Temos que fornecer a melhor infraestrutura possível para apoiar uma enorme gama de empreendimentos de pesquisa. Dado o crescimento exponencial dos dados, também precisamos alcançar economias de escala," diz Carroll. "A IBM e a Sundata ajudam a tornar isso possível."