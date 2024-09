Para atender às necessidades de seus clientes de escalabilidade ilimitada de dados, a Baidu AI Cloud contratou especialistas da IBM para planejar, projetar, implementar e configurar uma arquitetura de armazenamento de dados a frio pronta para o futuro que consiste nas IBM TS4500 Tape Libraries e nas soluções IBM Storage Scale e IBM Storage Defender.

"Diferentes tipos de cenários de uso de dados colocam diferentes demandas em nosso sistema de armazenamento", explica Miao Yu. "Por exemplo, cargas de trabalho de computação de alto desempenho exigem alta taxa de transferência e acesso de leitura e gravação de baixa latência. Para outros cenários de uso, como o armazenamento de arquivos de registro gerados por nossos sistemas de monitoramento, devemos ser capazes de recuperar dados rapidamente, mesmo que tenham se passado anos desde que foram armazenados. Buscamos uma solução de armazenamento a frio com maior eficiência de custo, alto IOPS e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana - e a IBM nos atendeu."

A solução IBM se integra à arquitetura de armazenamento distribuído existente da Baidu AI Cloud. As IBM TS4500 Tape Libraries para armazenamento frio de dados são usadas com unidades de estado sólido legadas para dados quentes e unidades de disco rígido para armazenamento quente. Os dados se movem perfeitamente pelo sistema de armazenamento hierárquico, permitindo acesso de alto desempenho. Além disso, as fitas podem ser retidas por mais de 30 anos a um custo muito menor do que os discos.

"Ficamos impressionados com a solução IBM", diz Miao Yu. "Com o IBM Storage Scale, podemos deixar os dados fluírem livremente em todo o nosso ambiente e, ao mesmo tempo, simplificar nossa arquitetura de armazenamento para facilitar o gerenciamento e a manutenção."



Para garantir que a nova plataforma atendesse aos requisitos de escalabilidade de longo prazo do Baidu AI Cloud, os especialistas da IBM criaram fluxos de trabalho de implantação automatizados. Isso permite que 20 nós de armazenamento a frio sejam provisionados em um único lote, acelerando significativamente a implantação e a expansão.

A IBM também ajudou a Baidu a adaptar e integrar melhor os dados da solução de armazenamento em fita da IBM com sua própria plataforma, permitindo que a Baidu identificasse e resolvesse problemas rapidamente e colocasse a solução on-line. Até o momento, Baidu implementou 14 IBM TS4500 Tape Libraries em seu data center em Yangquan, armazenando mais de 2 EB de dados a frio.

Miao Yu elabora: "A IBM atendeu e excedeu todos os nossos principais critérios de seleção e, após uma prova de conceito bem-sucedida, tivemos certeza de que as IBM TS4500 Tape Libraries com soluções IBM Storage seriam a maneira perfeita de resolver as pressões de custo e espaço que enfrentamos em torno do armazenamento em disco. Temos uma longa e bem-sucedida história de colaboração com a IBM em outros projetos, e isso nos deu a confiança de que a IBM tem a inovação técnica e os serviços para enfrentar os desafios de implementar uma solução de armazenamento em larga escala."