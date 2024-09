As soluções ADAS da Continental podem auxiliar os motoristas em muitas tarefas de condução típicas e até mesmo assumir o controle do veículo para evitar um acidente. No entanto, à medida que a automação de seus sistemas de assistência ao motorista e segurança veicular aumentou, a complexidade do software cresceu, assim como o número de requisitos de segurança em múltiplas geografias. A Continental percebeu que era hora de escalar tanto sua tecnologia quanto suas equipes para evoluir uma solução de IA mais escalável globalmente. A necessidade de acesso paralelo aos dados também significava enfrentar um crescente desafio de gerenciamento de dados.

A Continental precisava de um poderoso sistema de arquivos paralelos para atender às altas demandas da IA e para proteger dados sensíveis. Ao mesmo tempo, tinha que criar um local mais centralmente acessível para armazenar dados e melhorar a rastreabilidade, oferecendo várias maneiras para os desenvolvedores se conectarem de forma segura.

A Continental sabia que era hora de impulsionar o desempenho com infraestrutura de deep learning escalável e armazenamento conectado com uma rede de alta velocidade. Esta solução precisaria oferecer acesso aleatório rápido, suportar protocolos como Server Message Block (SMB) e Amazon Simple Storage Service (S3), e fornecer várias opções de gerenciamento de acesso.

“As GPUs hoje são tão rápidas que o armazenamento padrão não consegue acompanhar o processamento”, diz David Enenkel, chefe de operações de TI, ADAS, na Continental. “Por isso estávamos procurando algo mais rápido, algo que realmente nos desse a largura de banda e também o acesso aleatório de que precisamos.”

A Continental estabeleceu testes abrangentes e avaliou o quão bem cada uma das principais soluções de armazenamento atendia aos seus objetivos. Para medir o desempenho do IBM ESS, a Continental trabalhou com a SVA System Vertrieb Alexander GmbH, parceira de negócios da IBM. Eles descobriram que a solução IBM Spectrum Storage for Data and IA com NVIDIA DGX ofereceu o desempenho necessário e várias outras vantagens. A arquitetura de "alto desempenho paralelo" e a implementação simples de nós da solução forneceram a infraestrutura de IA necessária, com a resiliência e escalabilidade que a Continental precisará no futuro.



A flexibilidade e integração perfeita do IBM Storage com contêineres Kubernetes permitiu à Continental modernizar seu desenvolvimento de aplicações sem abrir mão de requisitos de infraestrutura como desempenho, escalabilidade ou simplicidade. A solução IBM Spectrum Scale garantiu que sua infraestrutura suportará o crescimento necessário, seja na nuvem ou no local. A IBM tem uma vasta experiência na indústria automóvel, o que também foi um fator que contribuiu para a decisão da Continental.

Com a nova solução, a Continental conseguiu otimizar para deep learning com treinamento multi-nó, permitindo aumentar a precisão do modelo para níveis mais altos de segurança sem impactar o tempo de produção. A Continental escalou para um cluster de DGX para lidar com 14 vezes mais experimentos por mês, com a capacidade de testar milhões de permutações em condições ambientais—como chuva, neve, luz solar e nuvens—ou transitórias—como carros se aproximando demais uns dos outros durante uma mudança de faixa.

Com as melhorias de desempenho, flexibilidade e escalabilidade da nova solução de gerenciamento de dados da IBM para suportar uma infraestrutura de IA em evolução, a Continental está no caminho rápido para mudar o futuro da mobilidade.