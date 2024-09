O IBM Cloud® Object Storage é uma solução de armazenamento em hiperescala definida por software que roda no local. Esta solução de armazenamento líder de mercado se integra com dados no edge, no data center ou em nuvem. O IBM Cloud Object Storage é excelente em disponibilidade, com até 99,9999% de disponibilidade e até 99,9999999999999 (15 noves) de durabilidade. Ele vem com programação de eliminação local ou dispersa geograficamente, para maximizar a eficiência, e com a tecnologia SecureSlice patenteada pela IBM com bloqueio de objeto S3, que pode fornecer uma solução segura para petabytes (PB) a exabytes (EB) de dados. Leia o datasheet Saiba mais sobre uma maneira fácil de implementar no IBM® Storage Ready Nodes