O software de gerenciamento de dados da Komprise ajuda as organizações de TI a estender o armazenamento NFS (Network File System) e SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System) com a escala e a eficiência de custo do IBM Cloud Object Storage. O software Komprise pode identificar dados de forma inteligente em todo o armazenamento NAS e mover, de forma transparente, dados acessados com pouca frequência para o IBM Cloud Object Storage mais econômico — sem interrupções no acesso de usuários ou aplicações, reduzindo significativamente os custos de armazenamento.