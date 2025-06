O que é o Linux?

Um dos fatores que tornam o Linux tão bem-sucedido é o fato de ele estar em constante evolução graças ao trabalho de uma comunidade global de desenvolvedores. A cada 9 ou 10 semanas, uma nova versão do kernel Linux é lançada com atualizações que melhoram o desempenho, adicionam funcionalidades e ampliam a compatibilidade com novos dispositivos. Cada nova versão do Linux é chamada de “kernel estável” e é adicionada ao repositório de distribuições Linux mantido em kernel.org e no GitHub.

Os usuários do Linux usam gerenciadores de pacotes para integrar cada nova versão. Gerenciadores de pacotes são ferramentas que auxiliam na instalação, atualização e remoção de pacotes de software.

Alguns fornecedores que dependem fortemente do Linux para o funcionamento de seus softwares preferem manter uma árvore de código-fonte personalizada ou um conjunto próprio do código-fonte do kernel Linux para uso interno. Essa abordagem, conhecida como “kernel Linux personalizado” ou “distribuição Linux derivada”, tem sido essencial para o desenvolvimento de aplicações corporativas modernas baseadas em tecnologias como inteligência artificial (IA), edge computing e Internet das Coisas (IoT).

Por exemplo, a Red Hat disponibiliza uma versão do Linux chamada Red Hat Enterprise Linux, que é uma plataforma estável e de alto desempenho com recursos especiais de segurança e gerenciamento para Linux. O CentOS (Community Enterprise Operating System) é outra distribuição Linux gratuita e open source baseada na Red Hat. Debian é outra opção, um sistema operacional personalizável construído sobre o kernel do Linux que usa sua árvore de código-fonte especificamente para manter o Ubuntu, um código aberto crítico para muitas arquiteturas de IoT.