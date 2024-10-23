Os kernels são programas de computador que formam o núcleo de um sistema operacional (SO) e oferecem ao usuário controle total sobre os componentes de hardware e software que compõem o sistema. Os kernels ajudam a evitar conflitos entre processos importantes que são essenciais para o funcionamento adequado do sistema. O código do kernel é mantido na memória do computador e permite todas as interações entre software e hardware; por exemplo, entrada/saída (E/S), uso de CPU e cache, drivers de dispositivo, sistemas de arquivos e soquetes de rede.

O kernel Linux kernel foi desenvolvido em 1991 por Linus Torvalds como uma alternativa gratuita ao Unix, um dos primeiros sistemas operacionais que permitia aos usuários interagir diretamente com computadores. Nos anos que se seguiram, o kernel Linux e as versões subsequentes do kernel e os lançamentos do kernel se tornaram críticos para as distribuições do Linux. Atualmente, eles são usados por algumas das maiores empresas de tecnologia, software e computação do mundo.