O que é servidor DNS?

O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) permite que os usuários acessem sites por meio de nomes de domínio e URLs em vez de endereços numéricos complexos de protocolo da internet (IP). O DNS é possível graças a quatro tipos de servidores DNS integrados: servidores DNS recursivos, servidores de nomes raiz, servidores de nomes de domínio de alto nível e servidores de nomes autoritativos.

Um usuário inicia uma consulta DNS ao digitar um nome de host, como www.example.com, na barra de pesquisa de endereços de um navegador. Quando isso ocorre, uma série de funções chamada de pesquisa DNS começa a associar o nome de domínio ao endereço IP designado. Um endereço IP é um número de identificação numérico usado para identificar todos os dispositivos e redes conectados à internet. Os endereços IP podem ser do tipo IPv4, como 93.184.216.34, ou do tipo IPv6, como 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888.

Embora números complexos como esses ajudem a manter os domínios organizados, não se pode esperar que os usuários memorizem esses números ou busquem facilmente na internet usando-os. O DNS permite personalizar nomes de domínio para fins funcionais, como construção de marca e uma experiência do usuário mais simples. Os servidores DNS são projetados para tornar esse processo contínuo para os usuários, mesmo com alto volume de tráfego, alterações nos nomes de domínio e endereços IP. O processo de resolução DNS depende de variáveis como balanceamento de carga, localização do servidor e do usuário, e qualidade da conexão com a internet.