O que é DNS gerenciado?

Escolher entre serviços DNS autogerenciados e gerenciados depende de vários fatores organizacionais, como porte, complexidade das necessidades de DNS, restrições orçamentárias, experiência interna e o nível necessário de controle sobre os dados de DNS. Naturalmente, a abordagem de autogestão tem os seus próprios benefícios.

O DNS autogerenciado oferece às equipes de TI controle total sobre a configuração do DNS, permitindo personalizar completamente as configurações de DNS, os aplicativos e os serviços após o registro do domínio. O DNS autogerenciado também pode proporcionar economia de custos, já que o DNS gerenciado envolve o pagamento constante de taxas de gerenciamento e manutenção de DNS aos provedores de serviços. E como o autogerenciamento significa manter mais dados internamente, isso pode reduzir o risco de violações de segurança e de dados.

No entanto, gerenciar seu próprio DNS também pode trazer riscos significativos. Os padrões de tráfego DNS podem variar bastante e costumam ser imprevisíveis, o que torna extremamente difícil antecipar picos de volume e gerenciar os protocolos de balanceamento de carga.

Se uma empresa opta pelo autogerenciamento, ela também deve gerenciar sua própria resposta a ataques DDoS, que sobrecarregam os servidores visados com uma enxurrada de tráfego da internet. Sem as extensões de segurança DNS (DNSSEC), protocolos de autenticação e proteções contra DDoS que um serviço gerenciado fornece, as equipes podem estar igualmente sobrecarregadas com tarefas de segurança e mitigação de riscos.

Além disso, com consultas provenientes de todo o mundo, as redes precisam fornecer respostas em milissegundos para atender às expectativas de experiência do usuário. Como as consultas na Internet não podem viajar tão rápido, fornecer um site de alto desempenho requer um DNS global (chamado de "pontos de presença") que forneça respostas às consultas de DNS em escala, o que pode representar um investimento significativo para algumas empresas.

Para muitas organizações, o custo de construir uma rede global de data centers com capacidade, segurança e resiliência suficientes para atender às demandas da internet atual, somado ao custo de capacitação de pessoal, é proibitivamente alto.

As organizações devem ponderar cuidadosamente os riscos e benefícios e levar em consideração sua estratégia de longo prazo, a importância do DNS para sua presença online e quaisquer possíveis riscos de segurança. Algumas empresas podem se beneficiar de uma abordagem híbrida que permita que a empresa gerencie domínios críticos com DNS autogerenciado e, ao mesmo tempo, aproveite os benefícios do DNS gerenciado para domínios secundários ou menos sensíveis.