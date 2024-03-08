O que é DNSSEC (extensões de segurança de DNS)?

Em termos simples, o DNSSEC ajuda a garantir que os usuários sejam direcionados para o site real que estão procurando, e não para um site falso. Embora não mantenha as pesquisas privadas (a segurança da camada de transporte, ou TLS, é um protocolo de segurança projetado para garantir a privacidade na Internet), ele ajuda a impedir que entidades maliciosas insiram respostas de DNS manipuladas nas solicitações de DNS.

O DNSSEC (abreviação de extensões de segurança do Sistema de Nome de Domínio) é usado para estender o protocolo DNS e lidar com as vulnerabilidades no DNS que deixam o sistema suscetível a vários ataques cibernéticos, como falsificação de DNS, envenenamento de cache do DNS, ataques de intermediários e outras modificações não autorizadas nos dados DNS. A implementação do DNSSEC ajuda a fortalecer o DNS contra esses riscos potenciais, fornecendo uma infraestrutura mais segura e confiável para a internet. Quando um resolvedor de DNS consulta informações, as respostas de pesquisa de DNS são validadas por meio da verificação de assinaturas digitais, confirmando a autenticidade e a integridade dos dados recebidos.

À medida que as ameaças de cibersegurança continuam evoluindo, é provável que a demanda por medidas de segurança robustas, incluindo DNSSEC, cresça. Organizações como a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) promovem ativamente sua adoção global, refletindo um crescente reconhecimento do seu papel crucial na segurança do DNS.