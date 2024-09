O que é servidor DNS?

Um servidor DNS tem um funcionamento que pode ser comparado a uma lista de contatos telefônicos, onde para cada nome há um número. Nesse caso, para cada nome de um site (domínio) há um número (IP) que o identifica nos servidores web. O DNS é possível graças a quatro tipos de servidores DNS integrados: servidores DNS recursivos, servidores de nomes raiz, servidores de nomes de domínio de alto nível e servidores de nomes autorizados.

Um usuário inicia uma consulta ao DNS inserindo um nome de host, como www.example.com, na barra de pesquisa de endereços de um navegador. Quando isso acontece, uma série de funções chamadas de pesquisa de DNS começa a fazer a correspondência entre o nome de domínio e o endereço IP designado. Um endereço IP é um número de identificação numérica usado para identificar todos os dispositivos e redes que se conectam à Internet. Os endereços IP são IPv4, como 93.184.216.34, ou endereços IPv6 como 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888.

Embora números complexos como esses ajudem a manter os domínios organizados, o DNS auxilia os usuários com nomes mais fáceis de memorizar em comparação com memorizar uma sequência de números. Além de facilitar a busca, o DNS também permite que nomes de domínio sejam personalizados para fins funcionais, como branding e uma experiência de usuário simplificada. Os servidores DNS são projetados para acomodarem alto volume de tráfego, alterações de nomes de domínio e endereços IP. O processo de resolução de DNS depende de variáveis como balanceamento de carga, localização do servidor e do usuário e a integridade da conexão com a Internet.