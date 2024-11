O que é uma zona DNS?

As zonas DNS dividem a autoridade sobre diferentes segmentos do namespace DNS (por exemplo, um domínio e um subdomínio), o que dá aos administradores um controle mais preciso sobre os registros DNS, servidores de nomes DNS e outros componentes. Essa partição pode ajudar a simplificar o gerenciamento e a orquestração do DNS e distribuir cargas de trabalho entre os servidores de nomes.

Por exemplo, o domínio "exemplo.com" pode existir na mesma zona que os subdomínios "blog.exemplo.com". e "comunidade.exemplo.com". Se os administradores precisarem de um controle mais granular, talvez devido ao número de dispositivos conectados ao site da comunidade e ao volume de registros DNS associados, eles podem particionar o subdomínio "comunidade.exemplo.com" em sua própria zona com seu próprio servidor de nomes autoritativo.

Uma zona DNS especifica que um domínio, ou parte de um domínio, é gerenciado por um determinado administrador. No entanto, uma zona pode englobar vários subdomínios e várias zonas podem existir no mesmo servidor DNS autoritativo. As zonas DNS não implicam separação física, mas são usadas para controle sobre diferentes partes do namespace.

As zonas podem ajudar a aliviar a carga administrativa associada a um domínio, distribuir a carga de consultas DNS e aprimorar a eficiência e escalabilidade gerais dos serviços DNS. Um gerenciamento eficaz de zonas que utiliza recursos de segurança como DNSSEC e atualizações dinâmicas pode fortalecer a segurança do DNS e reduzir ameaças como ataques de spoofing e sequestro de DNS.