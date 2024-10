O que é um registro CNAME (nome canônico)?

Registros de alias têm um propósito semelhante aos registros CNAME, redirecionando um nome de domínio para outro. Compreender as nuances entre registros CNAME, registros de alias e redirecionamentos, e suas relações no contexto do DNS, é fundamental para um gerenciamento eficiente de domínios.



Registros CNAME atuam como aliases, direcionando um nome de domínio para outro. Eles são usados principalmente para subdomínios e não podem coexistir com outros registros no mesmo nome de host.

Registros de alias, semelhantes em função aos registros CNAME, oferecem uma solução alternativa, permitindo o uso simultâneo de outros tipos de registros. Redirecionamentos, no entanto, funcionam de forma diferente, guiando usuários e mecanismos de busca para URLs diferentes e são geralmente implementados no nível do servidor da web.

Um registro A (registro de endereço) mapeia diretamente um nome de domínio para um endereço IPv4. Registros AAAA mapeiam um nome de domínio para um endereço IPv6. Diferentemente dos registros CNAME, os registros A não fornecem um alias, mas sim uma tradução direta de um nome de domínio para um endereço IP.

No contexto mais amplo do DNS, os registros CNAME, juntamente com outros registros como MX, A, TXT e NS, desempenham papéis específicos no direcionamento de nomes de domínio, roteamento de tráfego, especificação de servidores de e-mails, mapeamento para endereços IP, armazenamento de dados textuais e indicação de servidores de nomes autorizados.