O que são registros DNS? 

Essa função, traduzir nomes de domínio legíveis por humanos em endereços IP legíveis por máquinas, é a razão pela qual o DNS é frequentemente chamado de “a lista telefônica da Internet”. Os registros DNS são uma parte vital para tornar esse processo rápido e seguro para os usuários da Internet.



Os registros DNS existem como arquivos baseados em texto conhecidos como “arquivos de zona” escritos na sintaxe do DNS. Servem como um registro e um conjunto de comandos sobre como lidar com consultas DNS. Quando um usuário pesquisa um nome de domínio ou URL ou executa uma ação relacionada a um nome de domínio em um navegador da web, dá início a uma consulta de DNS. Uma série de servidores DNS se comunicam entre si para resolver essa consulta. Os servidores DNS dependem de registros DNS para conectar esse usuário ao endereço IP correspondente e resolver todos os outros problemas. Os registros de DNS são armazenados em servidores DNS autoritativos, também conhecidos como servidores de nomes autoritativos. Eles contêm informações sobre a frequência com que um servidor atualizará o registro DNS, conhecido como tempo de vida (TTL).

Os registros DNS comumente utilizados são: registros A e AAAA, registros CNAME, DNAME e ALIAS, registros CAA, registros CERT, registros MX, registros SOA, registros NS, registros PTR, registros SPF, registros SRV e registros TXT. Todos esses registros tem uma função única e entender cada um é uma parte importante de um sistema DNS funcional.