O arquivo da zona primária no DNS primário contém todos os registros A (registros de endereço para IPv4); Registros AAAA (registros de endereço para IPv6); Registros MX (que direcionam para servidores de e-mail); registros CNAME (que mapeiam aliases para seus nomes de domínio verdadeiros ou "canônicos"); Registros SOA (que contêm todas as informações administrativas de um domínio); e registros TXT (que indicam o registro do framework da política do remetente para autenticação do e-mail) para um determinado domínio. O administrador gerencia diretamente esse arquivo, e quaisquer atualizações ou alterações nos registros DNS são feitas aqui primeiro.

Os servidores DNS secundários são cópias exatas do arquivo da zona, transferidos do servidor primário. Eles não podem acomodar revisões ou edições diretas no arquivo de zona. Em vez disso, eles verificam periodicamente com o servidor principal se há atualizações em um processo chamado transferência de zona.