O que é observabilidade?

A observabilidade oferece visibilidade profunda dos aplicativos distribuídos modernos para identificação e resolução de problemas mais rápidas e automáticas.

Em TI e computação em nuvem, a observabilidade envolve o uso de ferramentas e práticas de software. Essas ferramentas servem para agregar, correlacionar e analisar um fluxo constante de dados de desempenho de uma aplicação distribuída, juntamente com o hardware e a rede em que ela é executada. Esse processo ajuda a monitorar, solucionar problemas e depurar aplicativos e redes com eficiência. O objetivo é atender às expectativas de experiência do cliente, acordos de nível de serviço (SLAs) e outros requisitos de negócios.

Um tópico de TI relativamente novo, a observabilidade é muitas vezes caracterizada erroneamente como uma palavra de efeito exagerada ou uma "reformulação" do monitoramento do sistema, monitoramento de desempenho de aplicações (APM) e gerenciamento de desempenho da rede (NPM). Na verdade, a observabilidade é uma evolução natural dos métodos de coleta de dados APM e NPM, que lida melhor com a natureza cada vez mais rápida, distribuída e dinâmica das implementações de aplicativos nativas em nuvem. A observabilidade não substitui o monitoramento — ela permite um melhor monitoramento e melhores APM e NPM.

O termo "observabilidade" vem da teoria do controle, uma área da engenharia preocupada com a automação do controle de um sistema dinâmico. Exemplos incluem regular o fluxo de água através de um cano ou controlar a velocidade de um automóvel em inclinações e descidas, com base no feedback do sistema.