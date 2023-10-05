O que é um objetivo de nível de serviço (SLO)?

Os SLOs são medidos com indicadores de nível de serviço (SLIs), métricas quantitativas de algum aspecto do serviço. Os SLOs são parte de um acordo mais amplo entre os provedores de serviços e os clientes —contratos de nível de serviço (SLAs)— que descrevem o nível de serviço que um cliente pode esperar dos provedores e definem sanções se as metas não forem cumpridas.



Para garantir que os níveis de serviço sejam compatíveis com os requisitos de negócios, bem como com os desejos do cliente, as equipes de engenharia de confiabilidade local (SRE), DevOps, TI e outras equipes relevantes devem conhecer as jornadas críticas do usuário para cada aplicação: as interações que permitem que os usuários finais alcancem o resultado desejado.

A adesão interna é crucial para SLOs bem-sucedidos (e, portanto, SLAs), e vários stakeholders devem participar da determinação dos SLOs, incluindo gerentes de produtos, equipes de DevOps e de gerenciamento de problemas e engenheiros de infraestrutura. Os clientes externos são incorporados à discussão por meio de grupos focais, estudos, reclamações de clientes e redes sociais.

A lógica principal dos SLOs é que a confiabilidade do serviço leva à satisfação do usuário, o que traz maiores oportunidades de negócios. Estabelecer metas mensuráveis de confiabilidade ajuda as organizações a equilibrar uma experiência de usuário agradável e eficiente com um custo razoável: sem estourar o orçamento de TI com níveis de serviço além do que é necessário ou esperado.

Os SLOs são necessários porque definem as metas de qualidade de serviço (QoS) e confiabilidade em termos concretos, mensuráveis e objetivos. Eles não se destinam a definir o melhor nível de desempenho, mas sim uma variedade dos melhores padrões de desempenho possíveis e menos aceitáveis.1

O objetivo dos SLOs está bem resumido em 97 Things Every Cloud Engineer Should Know (link externo ao site ibm.com), da O`Reilly Media: “Como oferecer à gerência uma maneira fácil de entender instantaneamente as vantagens e desvantagens entre confiabilidade, velocidade de inovação e custo? Os SLOs são a resposta. Os SLOs criam diretrizes claras de confiabilidade que equilibram as escolhas entre os custos da nuvem, a velocidade da mudança e os riscos externos”.