O que é engenharia de confiabilidade local (SRE)?

DevOps é uma metodologia de desenvolvimento de software que acelera a entrega de aplicações e serviços de alta qualidade ao unir e automatizar o trabalho das equipes de desenvolvimento e operações de TI. O DevOps automatiza o ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), promove responsabilidade compartilhada entre desenvolvimento e operações e envolve todos os stakeholders relevantes no processo.

O SRE e o DevOps são estratégias complementares de engenharia de software que eliminam silos e resultam em uma entrega de software mais eficiente e confiável.

Enquanto as equipes de DevOps se concentram em responder à pergunta “O que este software deve fazer?”, as equipes de SRE trabalham para responder “Como este software pode ser implementado e mantido para funcionar como esperado?”. As equipes de SRE fornecem às equipes de DevOps dados reais sobre o desempenho do software, equilibrando a prática com a teoria no desenvolvimento de software.

Assim como a SRE, o DevOps torna as empresas mais ágeis ao equilibrar a necessidade de acelerar entregas com a de preservar a estabilidade do ambiente de produção. Tanto o SRE quanto o DevOps visam alcançar esse equilíbrio estabelecendo um risco aceitável de erros. As equipes de DevOps focam em implementar atualizações e novas funcionalidades, enquanto a SRE atua para garantir a confiabilidade dos sistemas à medida que eles escalam.

As equipes de DevOps e SRE otimizam os métodos de comunicação e estabelecem um ciclo de feedback constante. Esse ciclo funciona assim: quando a equipe de SRE identifica a causa raiz de um erro, ela envia suas conclusões à equipe de DevOps, que desenvolve uma atualização para a próxima versão do software. Enquanto isso, as equipes de SRE criam automações para resolver o problema e acompanham os dados de monitoramento e registro para garantir que ele tenha sido resolvido.