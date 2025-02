O que é a engenharia do caos?

As organizações com alta resiliência, maturidade digital e alta observabilidade por meio de dashboards e outras ferramentas devem adotar a engenharia de caos, pois podem adotar medidas imediatas em relação aos problemas que ocorrem por meio de experimentos. As organizações que não contam com essa observabilidade4 podem levar tempo demais para resolver os experimentos que elas criam por meio da engenharia do caos.

A engenharia do caos também é essencial para organizações que usam a nuvem, principalmente a nuvem pública e aplicativos nativos da nuvem. A nuvem pública traz possíveis problemas de interrupção que exigem coordenação com o provedor de nuvem, o que cria uma abordagem diferente em relação ao enfrentamento de problemas no local.

As empresas que usam a nuvem ainda costumam abordar incidentes de TI sem considerar como a nuvem e o software como serviço (SaaS) afetam esses incidentes de forma diferente, de acordo com a Constellation Research5.

Além disso, o crescimento do uso de microsserviços, que aumenta o número de hosts ou contêineres em execução em um sistema, cria desafios exclusivosque podem ser descobertos e resolvidos por meio de experimentos de caos. Ele transfere as complexidades do projeto do código para as operações do sistema, o que não elimina as complexidades, mas permite maior automação.

A engenharia do caos também pode ajudar as organizações a melhorar a velocidade de seus pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD). Incorporar a engenharia do caos à CI/CD, como a Netflix fez6, permite que as organizações automatizem experimentos contínuos e, ao mesmo tempo, controlem seu impacto potencial.

Por fim, o fato de as organizações se conectarem cada vez mais com parceiros por meio de APIs significa que um problema em seus sistemas pode ter um impacto indireto em outras organizações. A implementação da engenharia do caos ajuda as organizações a entender os pontos fracos de sua arquitetura e corrigi-los, criando, no final das contas. a capacidade de prever falhas futuras.

Uma engenharia do caos bem-sucedida ajuda as organizações a minimizar falhas técnicas de modo que não haja qualquer impacto significativo sobre o cliente. Permite também a criação de arquiteturas mais fortes e resilientes de sistemas complexos. Quando uma organização decide adotar a engenharia do caos, a próxima etapa é determinar se ela será executada no ambiente de produção ou pré-produção.