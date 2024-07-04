O que é gestão de mudanças?

Diversos fatores justificam a necessidade da gestão de mudanças. Fusões e aquisições, ajustes de liderança e a implementação de novas tecnologias são impulsionadores comuns do gerenciamento de mudanças.

O desenvolvimento organizacional necessário para competir com a rápida transformação digital no setor leva as empresas a implementar novos produtos e processos. No entanto, essas inovações muitas vezes perturbam as pessoas e os fluxos de trabalho, criando a necessidade de um gerenciamento de mudanças eficaz.



A gestão de mudanças transformacional bem-sucedida vai além de um plano de comunicação; envolve implementar mudanças em toda a cultura da empresa. O uso de uma estratégia de gestão de mudanças pode ajudar os stakeholders a adotar as mudanças propostas com mais facilidade do que não empregando tal estratégia. Ao capacitar os funcionários como agentes de mudança, envolvendo-os no fluxo de trabalho, os marcos de negócios podem ser alcançados. Os líderes podem e devem estabelecer os benefícios da mudança por meio do desenvolvimento de um plano abrangente de gestão de mudanças.