O que é transformação de negócios?

As transformações de negócios permitem que as organizações reinventem radicalmente a forma como o trabalho é feito em escala empresarial, criem novos modelos de negócios e modernizem as tecnologias para desbloquear novos valores comerciais.

Essas transformações decorrem de uma análise de como o negócio opera e como ele pode priorizar melhorias. A análise resultante muitas vezes leva a mudanças significativas que preparam a organização para competir melhor em um ambiente cada vez mais desafiador.

A transformação de negócios inclui várias transformações específicas e todas elas contribuem para o negócio como um todo.

A transformação digital se concentra na melhor forma de usar as ferramentas digitais para atender aos clientes e funcionários.

A transformação organizacional se concentra em como as empresas organizam seus recursos e modelos operacionais para maximizar a capacidade de competir.

A transformação cultural lida com a forma como tratar os funcionários e outros stakeholders, e como a empresa comunica sua cultura, valores e missão ao público interno e externo.

Muitas vezes, as organizações implementam a transformação de negócios para se aprofundar nas competências essenciais, expandir-se e fabricar novos produtos ou buscar novos mercados que não faziam parte de sua missão original. As iniciativas de transformação exigem que uma organização faça mudanças fundamentais que afetem tudo, desde a experiência do cliente até os recursos humanos e o desenvolvimento de TI.

Os benefícios incluem manter ou aumentar a vantagem competitiva, simplificar as operações, melhorar a satisfação do cliente e, por fim, melhorar o resultado final.