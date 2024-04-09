O que é transformação de negócios?

A transformação de negócios é o repensar e reestruturar o planejamento de negócios, as operações, a tecnologia, o desenvolvimento e a experiência do cliente de uma organização para atingir as metas de negócios.
As transformações de negócios permitem que as organizações reinventem radicalmente a forma como o trabalho é feito em escala empresarial, criem novos modelos de negócios e modernizem as tecnologias para desbloquear novos valores comerciais.
Essas transformações decorrem de uma análise de como o negócio opera e como ele pode priorizar melhorias. A análise resultante muitas vezes leva a mudanças significativas que preparam a organização para competir melhor em um ambiente cada vez mais desafiador.
A transformação de negócios inclui várias transformações específicas e todas elas contribuem para o negócio como um todo.
Muitas vezes, as organizações implementam a transformação de negócios para se aprofundar nas competências essenciais, expandir-se e fabricar novos produtos ou buscar novos mercados que não faziam parte de sua missão original. As iniciativas de transformação exigem que uma organização faça mudanças fundamentais que afetem tudo, desde a experiência do cliente até os recursos humanos e o desenvolvimento de TI.
Os benefícios incluem manter ou aumentar a vantagem competitiva, simplificar as operações, melhorar a satisfação do cliente e, por fim, melhorar o resultado final.
As demandas das empresas e o ritmo das mudanças aumentaram significativamente, exigindo que os líderes organizacionais sejam mais enxutos do que no passado. Sem uma verdadeira adoção da transformação de negócios, poucas organizações podem fazer as mudanças necessárias para atingir essas metas. Muitas organizações estão sob pressão para:
As empresas estão se comprometendo a cumprir as metas conforme orientado pelos governos e organizações não governamentais (ONGs), um exemplo são os compromissos de neutralidade de carbono. Isso se refere ao objetivo de uma empresa de alcançar a neutralidade entre as emissões de gases de efeito estufa (GEE) que causam e a quantidade que podem afirmar ser removida da atmosfera. Para cumprir essa promessa, são necessárias mudanças fundamentais na forma como a empresa obtém energia, nas matérias-primas que são usadas e na forma como opera ou fabrica produtos. Para isso, as organizações precisam revolucionar seus próprios processos e realizar diligências nos seus fornecedores. E para atingir as metas de sustentabilidade, talvez seja necessário que uma organização mude de fornecedor ou repense a forma como produz bens ou presta serviços.
Muitas organizações líderes sabem há muito tempo da importância da diversidade. Mas o aumento das práticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e dos grupos de apoio trouxe um nível de responsabilidade para essa busca. Em outras palavras, as organizações querem mostrar resultados demonstráveis de seus esforços. Os dados respaldam o DEI como uma meta de negócios. Um estudo da McKinsey1 (link externo ao site ibm.com) descobriu que as empresas com representantes do quartil superior entre mulheres e representação de diversidade étnica superaram as empresas do quartil inferior em quase 40%.
Os clientes estão cada vez mais tomando decisões de compra on-line, por meio de mais canais2 (link externo ao site ibm.com) e, às vezes, sem nunca falar com uma empresa antes de comprar seus produtos ou serviços. Portanto, é importante alcançar os clientes onde quer que eles estejam buscando informações.
As organizações devem continuar sua transformação para atrair e reter os talentos certos. É cada vez mais improvável que os funcionários ingressem em organizações que não priorizem a experiência do funcionário e que estejam dispostos a deixar as organizações existentes3 (link externo ao site ibm.com), mesmo sem um novo emprego definido. As empresas também precisam recrutar uma força de trabalho mais diversificada e alcançar um público global. Elas não podem recrutar nas mesmas escolas ou priorizar a mesma experiência de funcionário que as gerações anteriores. As organizações e os seus líderes precisam de um novo playbook para prosperar neste mundo mais complicado.
As empresas procuram cada vez mais modernizar tecnologias e cargas de trabalho legadas por meio de migrações para a nuvem e adoção de inteligência artificial e automação. Isso pode maximizar a economia de custos, a agilidade e a inovação.
Não há duas transformações de negócios iguais. De acordo com a HBR, existem quatro tipos de transformação de negócios4 (link externo ao site ibm.com). Esses quatro tipos existem em um quadrante; eles diferem dependendo do ritmo e se a parte responsável pela iniciação era interna ou externa à organização.
As empresas que iniciam as transformações por conta própria podem ter uma transformação rápida (sprint) ou em uma transformação mais lenta (slow-motion). Às vezes, as organizações são forçadas a buscar uma transformação em resposta aos concorrentes ou a outros fatores externos. Nesses cenários, elas podem ser rápidas (transformação sequestrada) ou lentas (transformação negociada).
Por exemplo, uma empresa pode mudar sua estratégia devido a novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA). Se a empresa agir com antecedência, poderá adotar uma estratégia mais lenta que avalie todos os benefícios e riscos para criar a melhor abordagem possível. Se a empresa agir com atraso, poderá descobrir que é necessário um sprint.
Outras empresas podem se transformar para enfrentar pressões externas ou hábitos de consumo. A ascensão dos telefones celulares com câmeras enfraqueceu os negócios de câmeras, que tiveram que migrar para novos modelos de negócios para se manterem solventes. A ascensão da Internet ameaçou as editoras tradicionais de jornais e revistas. Essas empresas precisaram criar propriedades digitais para coexistir com suas ofertas impressas; alguns abandonaram completamente a impressão.
As organizações que passam por transformações estão sob grande pressão para acertar e podem ter dificuldades em se transformar sem ajuda. É por isso que a maioria trabalha com um parceiro externo com experiência na execução de múltiplas transformações em vários setores e no mundo todo.
Os parceiros podem ter plataformas reutilizáveis ou modelos de modelo de negócios que as organizações podem usar como ponto de partida. Eles também têm anos de experiência em melhores práticas de ajuda a outras organizações. E eles também sabem como as transformações falharam e podem ajudar aqueles em transição a evitar armadilhas.
Por fim, eles podem ajudar as organizações a usar melhor a tecnologia, os dados e a pesquisa de mercado para modernizar os sistemas e transformar seus modelos operacionais, a fim de gerar agilidade e impacto nos negócios.
As organizações que buscam estratégias de transformação devem se concentrar em várias áreas importantes de seus negócios.
As empresas modernas precisam se tornar orientadas por dados para competir em um ambiente acelerado. As organizações precisam identificar quais pipelines de dados estruturados e não estruturados têm em mãos e quais precisam criar para realmente aproveitar seus dados. Em seguida, elas precisam desenvolver ou aprimorar os recursos de business intelligence, cada vez mais alimentados por IA, para que um processo humano ou automatizado possa tomar decisões precisas.
Uma transformação no gerenciamento é um componente necessário de qualquer transformação de negócios. Isso significa que os executivos devem se ver como líderes de transformação e analisar. Eles devem refletir sobre sua tomada de decisões e avaliar se foram muito tímidos ou ousados demais. Existem áreas de competência que foram negligenciadas ou que nunca foram totalmente desenvolvidas? O que eles precisam fazer para aprimorar suas habilidades e continuar liderando suas organizações rumo a um futuro maior e mais promissor?
Os líderes de TI não só precisam adotar novas tecnologias, como também novas formas de trabalhar. Eles precisam identificar que tipo de abordagem de gerenciamento de projeto de produção, como cascata ou ágil, faz sentido. Eles precisam garantir que estejam usando a linguagem de programação correta para não apenas criar produtos internos melhores, mas também para melhor se conectar com ecossistemas externos.
Por exemplo, a economia global agora funciona com interfaces de programação de aplicativos (APIs), que permitem que as empresas conectem serviços umas às outras. Por exemplo, uma ferramenta de gerenciamento de orçamento usa APIs para se conectar a várias contas bancárias, cartões de crédito e contas de investimento para que os usuários tenham uma visão completa dos seus ativos e dívidas. Um banco que não tivesse uma API talvez perdesse clientes que quisessem usar essa ferramenta de gerenciamento e não conseguissem ter acesso em tempo real às informações do banco.
As empresas que dependem da cadeia de suprimentos precisam mudar internamente para aproveitar melhor o ambiente moderno e também as mudanças de demanda de seus parceiros. A orquestração da cadeia de suprimentos em tempo real agora é possível, permitindo que as organizações visualizem as matérias-primas e produtos acabados em trânsito ou os níveis de estoque do armazém minuto a minuto.
Embora as transformações de negócios sejam impulsionadas principalmente pela gestão, os funcionários têm um importante papel de otimização a desempenhar. A McKinsey descobriu5 (link externo ao site ibm.com) que organizações que incluem pelo menos 7% de sua força de trabalho nas iniciativas de transformação são "duas vezes mais propensas... a ter retornos totais aos acionistas (TRS) superiores ao seu setor representativo e índice de ações geográfico".
Assim como outras iniciativas de gerenciamento de alterações, a transformação de negócios sempre começa, mas nunca termina. Estes são alguns dos marcos mais importantes em uma jornada de transformação.
Muitas transformações empresariais começam de cima para baixo, onde CEOs, CFOs, CIOs, outros membros da diretoria executiva e o Conselho precisam se alinhar em uma transformação ampla. Em outros cenários, a transformação empresarial pode começar como uma pequena ideia que se transforma em uma iniciativa maior. Neste último cenário, os líderes de negócios precisam aceitar o custo e os recursos necessários para uma transformação real.
As empresas que buscam navegar em um mundo cada vez mais dinâmico, complexo e competitivo devem ter uma ideia clara do que desejam focar. Elas podem querer mudar seu modelo de negócios. Elas podem precisar atender a um novo tipo de cliente. Elas podem precisar entrar em novos mercados ou sair dos mercados existentes. Compreender os objetivos de qualquer transformação é fundamental para saber o que precisa ser feito.
As empresas não podem perder de vista o fato de que precisam continuar suas operações comerciais enquanto transformam a organização. Portanto, a empresa deve entender seus recursos gerais e alocá-los corretamente para atender aos requisitos do dia a dia enquanto passa pela transformação de seus processos de negócios. Ela deve criar marcos ao longo da jornada de transformação para garantir que esteja no caminho certo.
A transformação de negócios é por vezes considerada sinônimo de transformação digital simplesmente porque grande parte da forma como as empresas precisam mudar está relacionada às novas tecnologias6 (link externo ao site ibm.com). A transformação de negócios da Netflix ocorreu quando ela passou de fornecedora de DVD de conteúdo de terceiros para produtora de entretenimento e streamer. Para isso, ela precisou migrar para a nuvem e investir pesado na produção de conteúdo.
A transformação de negócios moderna usará cada vez mais avanços tecnológicos, como automação, IA e aprendizado de máquina (ML), para melhorar os fluxos de trabalho, tornar os funcionários mais eficientes e aumentar as velocidades de lançamento no mercado. Muitas dessas tecnologias ajudam a gerar economia de custos. Em outro exemplo, a Anthem transicionou dos sistemas legados para a computação em nuvem investindo em IA para automatizar os principais processos e usar funções analíticas preditivas para criar uma infraestrutura mais resiliente e de autocorreção. Como resultado, houve uma redução de 25% no número de incidentes de sistema de alta prioridade, melhorando significativamente o tempo de atividade e a confiabilidade do sistema.
As empresas devem estar atentas ao elemento humano das transformações de negócios. É muito provável que as organizações encontrem funcionários ou grupos de funcionários que não tenham as habilidades necessárias para os objetivos pretendidos com a transformação. Executivos e líderes de RH devem mapear quais opções eles têm para esses funcionários, incluindo a requalificação ou a realocação para outras áreas da empresa.
As transformações de negócios devem ser exercícios ponderados. Não é bom para nenhuma empresa ignorar seus objetivos estratégicos e correr atrás das tendências de mercado a fim de buscar uma nova oportunidade brilhante que possa prejudicar seus resultados. Elas devem ter em mente as expectativas dos clientes em todas as etapas da jornada. Elas devem se perguntar: "Essa transformação acabará gerando valor para o cliente?"
As transformações empresariais exigem uma grande quantidade de recursos ao longo de um extenso período. Portanto, as organizações devem criar estudos de caso e usar métricas para medir a eficácia de sua abordagem. Dessa forma, podem corrigir suas operações empresariais ou expandir seus sucessos para novas áreas. Existem vários KPIs que uma organização pode monitorar para cada ponto focal principal de uma transformação de negócios.
Reinvente a forma como o trabalho é realizado cruzando a transformação de negócios e a tecnologia para liberar a agilidade empresarial.
A plataforma de engajamento impulsionada por IA acelera a criação de valor em escala na jornada de transformação de negócios de nossos clientes.
Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.
Libere o desempenho financeiro e o valor empresarial com serviços de ponta a ponta que incorporam análise de dados, IA e automação em processos essenciais.
A transformação de negócios combina várias iniciativas transformadoras importantes que preparam melhor uma organização para prosperar hoje e no futuro.
Faça sua empresa crescer e se transformar remodelando sua estratégia corporativa e sua maneira de trabalhar Os serviços de consultoria estratégica da IBM ajudam você a alinhar sua equipe em torno de uma visão, ativar seus dados, obter valor adicional de tecnologias existentes e emergentes, melhorar a tomada de decisões e a resolução de problemas e aumentar a vantagem competitiva para um impacto sustentável de longo prazo.
