Como a tecnologia impulsiona a transformação dos negócios?

Na corrida incessante pela inovação e crescimento sustentável, as organizações sempre olharam para a tecnologia como a catalisadora para impulsionar os resultados nos negócios. Se o objetivo estava focado em obter dados como a fonte única da verdade para determinar recursos de análise de dados para tomada de decisão, reduzir custos por meio da otimização de processos ou impulsionar a continuidade dos negócios para a sobrevivência econômica em um ambiente competitivo, a Tecnologia estimulou a criação de valor por meio da transformação de negócios.

Vamos olhar para a definição mais ampla de transformação de negócios. Uma transformação de negócios consiste em fazer mudanças fundamentais em operações e modelos, criando modelos de negócios digitais para obter ganhos significativos em valor. Trata-se de alinhar a tomada de decisão, as operações e os dados para prever e responder a interrupções, mudanças nas necessidades dos clientes e novas oportunidades de mercado. As ferramentas de transformação de negócios na era digital incluem uma estratégia clara de transformação digital, arquitetura de nuvem híbrida, análise de dados profunda e um conjunto de tecnologias avançadas: inteligência artificial (IA), blockchain, automação, edge computing e Internet das coisas (IoT).

Os últimos dois anos aceleraram a taxa de mudança da transformação digital que os clientes estão vivenciando e executando. Estamos observando padrões de modernizações tecnológicas, ou “transformação digital”, em três áreas principais. Transformação digital é a adoção de experiências para clientes, parceiros de negócios e funcionários com prioridade digital. Em outras palavras, esses padrões surgiram como motivações estratégicas da transformação de negócios liderada pela tecnologia, e estão alinhados com base em:

Necessidades do setor

Necessidades funcionais ou de domínio

Necessidades baseadas em funções

Vamos nos aprofundar em cada uma das motivações: