Como a tecnologia impulsiona a transformação dos negócios?

Na corrida incessante pela inovação e crescimento sustentável, as organizações sempre olharam para a tecnologia como a catalisadora para impulsionar os resultados nos negócios. Se o objetivo estava focado em obter dados como a fonte única da verdade para determinar recursos de análise de dados para tomada de decisão, reduzir custos por meio da otimização de processos ou impulsionar a continuidade dos negócios para a sobrevivência econômica em um ambiente competitivo, a Tecnologia estimulou a criação de valor por meio da transformação de negócios.
Vamos olhar para a definição mais ampla de transformação de negócios. Uma transformação de negócios consiste em fazer mudanças fundamentais em operações e modelos, criando modelos de negócios digitais para obter ganhos significativos em valor. Trata-se de alinhar a tomada de decisão, as operações e os dados para prever e responder a interrupções, mudanças nas necessidades dos clientes e novas oportunidades de mercado. As ferramentas de transformação de negócios na era digital incluem uma estratégia clara de transformação digital, arquitetura de nuvem híbrida, análise de dados profunda e um conjunto de tecnologias avançadas: inteligência artificial (IA), blockchain, automação, edge computing e Internet das coisas (IoT).
Os últimos dois anos aceleraram a taxa de mudança da transformação digital que os clientes estão vivenciando e executando. Estamos observando padrões de modernizações tecnológicas, ou “transformação digital”, em três áreas principais. Transformação digital é a adoção de experiências para clientes, parceiros de negócios e funcionários com prioridade digital. Em outras palavras, esses padrões surgiram como motivações estratégicas da transformação de negócios liderada pela tecnologia, e estão alinhados com base em:
Vamos nos aprofundar em cada uma das motivações:
O setor de uma empresa definirá a necessidade e o tipo de transformação e tecnologia necessárias para impulsionar a criação de valor. A necessidade de uma Organização quanto aos vários tipos de conjuntos de dados que ela deseja coletar, selecionar, orquestrar e orientar nos tipos de modelos de IA/análise de dados depende altamente do setor em que ela opera.
Por exemplo, a pandemia derrubou os setores de fabricação. Houve mudanças significativas nas cadeias de suprimentos, na disponibilidade da força de trabalho e nas metas de sustentabilidade. As empresas estão repensando suas cadeias de suprimentos e operações para acelerar sua transformação digital.
Uma dessas empresas, a Reckitt, é uma das marcas de consumo mais renomadas e confiáveis do mundo em higiene, saúde e nutrição, por meio de suas marcas Lysol, Air Wick, Calgon e outras. A Reckitt fez parceria com a IBM para implementar tecnologias avançadas para conectar e digitalizar suas fábricas para a Indústria 4.0. O objetivo era fornecer aos seus trabalhadores as informações necessárias para antecipar, prever e melhorar a eficácia geral do equipamento (OEE), a eficiência energética e a manutenção da fábrica. Esses esforços, em grande parte impulsionados pelas tendências do setor, estão ajudando a Reckitt a desenvolver resiliência e agilidade para suportar as crescentes demandas de mercado por seus produtos.
A transformação nem sempre é impulsionada por forças externas. Muitas empresas olham para funções como processos de clientes, talentos ou operações financeiras e cadeia de suprimentos e as reinventam para eficiência, otimização de processos e gerenciamento de custos. Um estudo recente da Gartner (link externo a ibm.com) relata que 82% dos CFOs estão acelerando sua transformação digital para tornar seus negócios mais competitivos.
A tendência crescente é a implementação de fluxos de trabalho inteligentes, alcançados por meio da digitalização e automatização de fluxos de trabalho alimentados por dados. Para acelerar esses fluxos de trabalho e seus resultados, as empresas precisarão incorporar tecnologias como automação, blockchain, IA e edge, com os dados como a espinha dorsal. Os benefícios de ativar fluxos de trabalho inteligentes são significativos. Em um relatório recente da IBV sobre a virtual enterprise, os líderes empresariais dizem que os fluxos de trabalho automatizados e impulsionados por IA melhoram a experiência do cliente, a eficiência e a tomada de decisão.
A IBM está implementando fluxos de trabalho inteligentes para transformar seus próprios processos internos. A IBM conseguiu economizar 4 milhões de horas de trabalho ao integrar automação e IA em 65% dos fluxos de trabalho. Isso melhorou a eficiência e a tomada de decisão em finanças, cadeia de suprimentos e processos de clientes.
Estamos vendo uma grande mudança no poder de compra da tecnologia de TI para LOBs. De fato, de acordo com a IDC (link externo a ibm.com), os gastos com tecnologia financiados pelas empresas ultrapassarão os gastos financiados pelos líderes de TI até 2023. Como os líderes de LOB estão mais envolvidos na Tomada de decisão, na Transformação de clientes e na Transformação de operações, estamos testemunhando que os LOBs requerem dados selecionados para apoiar sua análise de dados e insights. Isso torna ainda mais importante a inclusão de tecnologias como análise de dados e IA na estratégia geral de negócios sustentada por dados. Com os stakeholders de TI e LOB envolvidos desde o início, as empresas economizarão tempo e dinheiro ao desenhar uma estratégia de crescimento.
O CaixaBank, um importante grupo bancário na Espanha e em Portugal, atende a 70,6% da base de clientes digitais. A empresa tem se concentrado na transformação digital para se tornar um banco digital. A Caixa fez uma parceria com a IBM para implementar uma plataforma Salesforce que ajudou a gerenciar eficientemente a central de contato, unificar os canais de atendimento ao cliente e unificar sua plataforma de tecnologia, tudo com foco em melhorar a experiência do usuário para clientes e agentes. À medida que o mundo está se tornando hiperdigital, essa transformação de clientes está sendo cada vez mais propriedade dos líderes de LOB.
A rápida evolução da tecnologia torna desafiador para as empresas determinar por onde começar e qual papel essa tecnologia deve desempenhar em sua estratégia de crescimento. Na corrida para inovar e impulsionar o crescimento sustentável, as organizações devem focar em aproveitar a tecnologia no contexto de seu setor, domínio e função.
Elas devem deixar de implementar a tecnologia apenas pela tecnologia, mas sim tornar a tecnologia parte de sua estratégia geral de negócios dentro desses três contextos. As empresas devem estruturar a TI para migrar de um foco na redução de custos para uma estratégia voltada para o crescimento e a criação de valor. Nesse novo mundo, as empresas passarão a confiar não somente em seus departamentos de TI, mas em uma nova geração de parceiros de tecnologia de ecossistema estratégico para ajudá-las a enfrentar novos imperativos. Esses parceiros estratégicos podem apoiar a síntese da estratégia habilitada por análise de dados, dados, integração complexa de tecnologia e recursos de transformação de negócios para impulsionar experiências humanas que transformam os setores.
