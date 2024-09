Grandes concorrentes e startups ágeis invadem novos mercados. Consumidores capacitados procuram e esperam mais opções. As tecnologias digitais substituem as operações "analógicas". As regulamentações governamentais alteram o cenário. Megatendências como essas abalaram setores de manufatura, mídia, varejo e outros setores gigantescos de negócios. E agora, essas forças estão convergindo na área da saúde, uma indústria de USD 2,8 trilhões que representa quase um quinto da economia dos EUA.

A Anthem, uma das principais empresas de benefícios para a saúde dos Estados Unidos, está ciente dessas forças fundamentais de mudança. A Anthem examinou sua resposta à inovação e voltou-se para dentro para promover a transformação e a inovação.

"Tínhamos que mudar nossa abordagem", declara Tim Skeen, diretor de informação da Anthem. "Realmente tinha que ser: 'como vamos inovar para sermos capazes de reagir aos desafios, competir melhor no mercado e realmente sermos mais um defensor da saúde confiável para nossos membros?'"

"Temos usado a IBM como nosso parceiro-chave para gerenciar o suporte em toda a nossa infraestrutura no local por muitos anos", afirma Skeen, "e isso começou com uma discussão com um parceiro confiável."