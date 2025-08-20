Geralmente, os SLAs são formados entre um fornecedor e um cliente externo, mas também são usados internamente, entre dois departamentos ou equipes dentro da mesma empresa.

Os SLAs são uma parte importante dos contratos de terceirização e fornecedores de tecnologia, fornecendo uma visão completa de como será a relação de trabalho. Eles ajudam a garantir que todos os stakeholders tenham uma compreensão precisa do contrato de serviço, determinem as expectativas do cliente, definam procedimentos de revisão e reparação e, em última análise, ajudem a otimizar a experiência do usuário final. Os SLAs abrem caminho para uma relação de trabalho mais perfeita, com menos problemas no futuro, e ajudam a proteger os interesses de todas as partes envolvidas.