O objetivo do DEM, às vezes chamado de gerenciamento de experiência digital, é entender o desempenho de aplicações móveis e web, APIs, sites e outros endpoints, e a experiência dos usuários que interagem com eles. Com essas informações, as organizações podem determinar como otimizar o desempenho dos serviços e das aplicações.

Com mais organizações adotando iniciativas de transformação digital e criando negócios ou componentes digitais, o número de usuários de aplicações e serviços digitais (e seus dispositivos) aumentou. Como resultado, os ambientes de TI se tornaram mais complexos, dificultando a visibilidade de ponta a ponta. A McKinsey relatou em 2021 que o monitoramento de TI já representa um setor de USD 11,8 bilhões.

As soluções DEM, em sua maioria ferramentas de software como serviço (SaaS), oferecem diversas vantagens para as organizações. Os dashboards de DEM permitem que profissionais de DevOps, como engenheiros de confiabilidade de sites, monitorem a experiência do usuário, correlacionem incidentes com problemas maiores e estabeleçam e avaliem benchmarks de desempenho. O DEM é uma ferramenta tanto para o gerenciamento do relacionamento com o cliente quanto para a gestão da experiência do colaborador, pois ambos utilizam as aplicações da organização.

A capacidade de observar a funcionalidade da aplicação e o desempenho da rede em tempo real é fundamental para oferecer uma excelente experiência ao cliente. Essas experiências do usuário ajudam a gerar resultados de negócios positivos.

O DEM é um componente essencial do monitoramento de desempenho de aplicações (APM), uma disciplina que se tornou ainda mais relevante diante das exigências dos clientes modernos em relação ao downtime, à latência e a outros fatores que impactam a qualidade dos serviços.

O DEM avalia a jornada de uma ponta à outra, desde o back-end e o data center até o dispositivo do usuário. O monitoramento da experiência do usuário final (EUEM), que se dedica apenas ao efeito no usuário final, é um componente do DEM.