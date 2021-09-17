O que é AIOps?

A jornada para o AIOps é diferente em cada organização. Uma vez que você avalia onde está na sua jornada para o AIOps, pode começar a incorporar ferramentas que ajudam as equipes a observar, prever e agir rapidamente em questões operacionais de TI. Ao considerar ferramentas para melhorar o AIOps dentro de sua organização, você vai querer garantir que elas possuam os seguintes recursos:

Observabilidade: a observabilidade refere-se a ferramentas e práticas de software para ingerir, agregar e analisar um fluxo constante de dados de desempenho de uma aplicação distribuída e do hardware em que ela roda, a fim de monitorar, solucionar problemas e depurar a aplicação de forma mais eficaz para atender às expectativas de experiência do cliente, acordos de nível de serviço (SLAs) e outros requisitos de negócios.



Essas soluções podem fornecer uma visão abrangente das suas aplicações, infraestrutura e rede por meio de agregação e consolidação de dados, mas não tomam medidas corretivas para resolver problemas de TI. Embora não tomem medidas corretivas, elas coletam e agregam dados de TI de várias fontes de dados em diferentes domínios de TI para alertar os usuários sobre possíveis problemas, esperando que as equipes de serviço de TI implementem a remediação necessária.



Embora os dados e as visualizações correspondentes dessas ferramentas sejam valiosos, eles criam uma dependência das organizações de TI para tomar decisões e responder adequadamente a problemas técnicos. A otimização de recursos que exige que um operador atualize manualmente os sistemas operacionais pode não ver os benefícios em situações de demanda dinâmica.

Análise de dados preditiva: as soluções AIOps podem analisar e correlacionar dados para obter melhores insights e ações automatizadas, permitindo que as equipes de TI mantenham o controle sobre os ambientes de TI cada vez mais complexos e assegurem o desempenho das aplicações.



Ser capaz de correlacionar e isolar problemas é um grande avanço para qualquer equipe de operações de TI. Isso reduz o tempo para detectar problemas que de outra forma poderiam não ser encontrados na organização. As organizações colhem os benefícios da detecção automática de anomalias, alertas e recomendações de soluções, o que, por sua vez, reduz o tempo de inatividade geral, bem como o número de incidentes e tickets.



A otimização dinâmica de recursos pode ser automatizada usando análise preditiva, que pode assegurar o desempenho da aplicação enquanto reduz com segurança os custos de recursos, mesmo durante a alta variabilidade da demanda.

Resposta proativa: algumas soluções de AIOps responderão proativamente a eventos indesejados, como lentidões e interrupções, trazendo o desempenho da aplicação e o gerenciamento de recursos juntos em tempo real.



Alimentando métricas de desempenho da aplicação em algoritmos preditivos, eles podem identificar padrões e tendências que coincidem com diferentes problemas de TI. Com a capacidade de prever problemas de TI antes que ocorram, as ferramentas de AIOps podem iniciar processos automatizados relevantes em resposta, corrigindo problemas rapidamente. As organizações podem ver os benefícios da automação inteligente, como melhorar o tempo médio para detecção (MTTD).

Este tipo de tecnologia é o futuro do gerenciamento de operações de TI, pois pode ajudar a empresa a melhorar tanto a experiência do funcionário quanto a do cliente. Sistemas de AIOps não apenas garantem que problemas de serviço de TI sejam resolvidos em tempo hábil, mas também fornecem uma rede de segurança para as equipes de operações de TI, abordando problemas que poderiam passar despercebidos devido a falhas humanas, como silos organizacionais, equipes com poucos recursos e mais.

