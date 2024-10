O que é análise de dados avançada?

As tecnologias de IA permitem que os sistemas aprendam com os dados, identifiquem padrões e façam previsões ou decisões com o mínimo de intervenção humana. As técnicas incluem aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço e deep learning.

As tecnologias de PLN, como as encontradas na API de linguagem natural do Google Cloud ou no IBM Watson, permitem a análise e a compreensão da linguagem humana, permitindo análise de dados de texto, análise de sentimento e funções de chatbot. Softwares como SAS, RapidMiner e KNIME são usados para explorar grandes conjuntos de dados para descobrir padrões ocultos, correlações e insights por meio de técnicas de mineração de dados.