O que é o Elasticsearch?

Gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM) é um componente crítico para aumentar a postura de segurança no cenário digital atual. Aproveitando a velocidade, escalabilidade e poder analítico do Elasticsearch, as equipes de segurança podem automatizar a correlação de bilhões de linhas de dados de log para identificar vulnerabilidades de rede e potenciais brechas de dados.

A indexação do Elasticsearch é compatível com o monitoramento quase em tempo real, e seus poderosos recursos de pesquisa ajudam os administradores de TI a manter total transparência em toda a rede para descobrir e lidar rapidamente com possíveis ameaças à medida que elas surgem.