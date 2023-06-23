O que é SIEM?

O gerenciamento de informações e eventos de segurança, ou SIEM, é uma solução de segurança que ajuda as organizações a reconhecer e abordar possíveis ameaças e vulnerabilidades de segurança antes que elas tenham a chance de interromper as operações comerciais.
Os sistemas SIEM ajudam as equipes de segurança empresarial a detectar anomalias de comportamento do usuário e a usar inteligência artificial (IA) para automatizar muitos dos processos manuais associados à detecção de ameaças e à resposta a incidentes.
As plataformas SIEM originais eram ferramentas de gerenciamento de log. Eles combinaram as funções de gerenciamento de informações de segurança (SIM) e gerenciamento de eventos de segurança (SEM). Essas plataformas permitiram o monitoramento e a análise em tempo real de eventos relacionados à segurança.
Além disso, eles facilitaram o rastreamento e o registro de dados de segurança para fins de conformidade ou auditoria. A Gartner cunhou o termo SIEM para a combinação de tecnologias SIM e SEM em 2005.
Ao longo dos anos, o software SIEM evoluiu para incorporar a análise de comportamento de usuário e entidade (UEBA), bem como outros recursos de análise de dados de segurança avançados, IA e aprendizado de máquina para identificar comportamentos anômalos e indicadores de ameaças avançadas. Hoje, o SIEM tornou-se um item básico nos modernos centros de operação de segurança (SOCs) para monitoramento de segurança e casos de uso de gerenciamento de conformidade.
No nível mais básico, todas as soluções SIEM executam algum nível de agregação de dados, consolidação e funções de classificação para identificar ameaças e aderir aos requisitos de conformidade de dados. Embora algumas soluções variem em capacidade, a maioria oferece o mesmo conjunto principal de funções:
O SIEM ingere dados de eventos de uma ampla variedade de fontes em toda a infraestrutura de TI de uma organização, incluindo ambientes locais e na nuvem.
Os dados de log de eventos de usuários, endpoints, aplicações, fontes de dados, cargas de trabalho na nuvem e redes, bem como dados de hardware e software de segurança, como firewalls ou software antivírus, são coletados, correlacionados e analisados em tempo real.
Algumas soluções de SIEM também se integram a feeds de inteligência sobre ameaças de terceiros para correlacionar os dados de segurança internos com assinaturas e perfis de ameaças previamente reconhecidos. A integração com feeds de ameaças em tempo real permite que as equipes bloqueiem ou detectem novos tipos de assinaturas de ataque.
A correlação de eventos é uma parte essencial de qualquer solução de SIEM. Utilizando análises de dados avançadas para identificar e entender padrões de dados complexos, a correlação de eventos fornece insights para localizar e mitigar rapidamente possíveis ameaças à segurança dos negócios.
As soluções de SIEM melhoram muito o tempo médio de detecção (MTTD) e o tempo médio de resposta (MTTR) das equipes de segurança de TI. Isso é possível porque elas acabam com os fluxos de trabalho manuais associados à análise detalhada de eventos de segurança.
O SIEM consolida sua análise em um único painel central, no qual as equipes de segurança monitoram a atividade, fazem a triagem de alertas, identificam ameaças e iniciam a resposta ou a correção.
A maioria dos painéis do SIEM também inclui visualizações de dados em tempo real que ajudam os analistas de segurança a identificar picos ou tendências em atividades suspeitas. Com regras de correlação predefinidas e personalizáveis, os administradores podem receber alertas imediatamente e corrigir ameaças antes que elas se tornem problemas de segurança mais significativos.
As soluções de SIEM são muito usadas em empresas sujeitas a diferentes formas de conformidade regulatória. Como a coleta e a análise de dados são automatizadas, o SIEM é uma ferramenta valiosa para coletar e verificar dados de conformidade em toda a infraestrutura de negócios.
As soluções de SIEM podem gerar relatórios de conformidade em tempo real para PCI-DSS, GDPR, HIPAA, SOX e outros padrões de conformidade, reduzindo a carga do gerenciamento da segurança e detectando possíveis violações com antecedência para que possam ser solucionadas. Muitas soluções de SIEM incluem complementos pré-integrados e prontos para uso que podem gerar relatórios automatizados para atender aos requisitos de conformidade.
Independentemente do tamanho de uma empresa, é essencial adotar medidas para monitorar e mitigar proativamente os riscos à segurança da TI. As soluções de SIEM beneficiam as empresas de várias maneiras e se tornaram um componente importante para simplificar os fluxos de trabalho de segurança.
Com as soluções de SIEM, é possível fazer auditorias e gerar relatórios de conformidade de forma centralizada em toda a infraestrutura de negócios. A automação avançada agiliza a coleta e a análise de logs do sistema e eventos de segurança para reduzir o uso de recursos internos e atender aos rigorosos padrões de relatórios de conformidade.
As soluções SIEM de próxima geração de hoje se integram a poderosos sistemas de orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR), economizando tempo e recursos para as equipes de TI enquanto gerenciam a segurança dos negócios.
Usando aprendizado de máquina profundo que aprende automaticamente com o comportamento da rede, essas soluções podem lidar com protocolos complexos de identificação de ameaças e resposta a incidentes em menos tempo do que equipes físicas.
Como oferece visibilidade aprimorada dos ambientes de TI, o SIEM pode ser essencial para melhorar as eficiências interdepartamentais.
Um painel central oferece uma visão unificada dos dados, alertas e notificações do sistema, permitindo que as equipes se comuniquem e colaborem de forma eficiente ao responder a ameaças e incidentes de segurança.
Considerando a rapidez das mudanças no cenário de cibersegurança, as organizações precisam confiar em soluções que possam detectar e responder a ameaças à segurança conhecidas e desconhecidas.
Usando feeds integrados de inteligência de ameaças e tecnologia de IA, as soluções SIEM podem ajudar as equipes de segurança a responder de forma mais eficaz a uma ampla gama de ciberataques, incluindo:
Ameaças internas: vulnerabilidades de segurança ou ataques que se originam de indivíduos com acesso autorizado às redes e aos recursos digitais da empresa.
Phishing: mensagens que parecem ser enviadas por um remetente confiável, muitas vezes usadas para roubar dados do usuário, credenciais de login, informações financeiras ou outras informações de negócios confidenciais.
Ransomware: malware que bloqueia os dados ou o dispositivo de uma vítima e ameaça mantê-los bloqueados, ou pior, a menos que a vítima pague um resgate ao invasor.
Ataques de distributed denial-of-service (DDoS): ataques que bombardeiam redes e sistemas com níveis incontroláveis de tráfego de uma rede distribuída de dispositivos sequestrados (botnet), degradando o desempenho de sites e servidores até que fiquem inutilizáveis.
Exfiltração de dados: roubo de dados de um computador ou outro dispositivo, realizado manual ou automaticamente usando malware.
As soluções SIEM são ideais para conduzir investigações forenses computacionais quando ocorre um incidente de segurança. Com essas soluções, as organizações podem coletar e analisar com eficiência dados de log de todos os seus recursos digitais em um só lugar.
Assim, é possível recriar incidentes ou analisar novos incidentes para investigar atividades suspeitas e implementar processos de segurança mais eficazes.
A auditoria e os relatórios de conformidade são uma tarefa necessária e desafiadora para muitas empresas. As soluções de SIEM reduzem muito os recursos necessários para gerenciar esse processo, fazendo auditorias em tempo real e gerando relatórios de conformidade regulatória sob demanda sempre que necessário.
Com o aumento da popularidade das forças de trabalho remotas, dos aplicativos SaaS e das políticas do tipo BYOD (bring your own device), as organizações precisam do nível de visibilidade necessário para mitigar os riscos da rede fora do perímetro da rede tradicional.
As soluções SIEM rastreiam todas as atividades de rede de usuários, dispositivos e aplicações, melhorando muito a transparência em toda a infraestrutura e detectando ameaças em qualquer ponto de acesso de ativos e recursos digitais.
Antes ou depois de investir na sua nova solução, veja estas práticas recomendadas de implementação do SIEM:
A IA será cada vez mais importante para o futuro do SIEM porque os recursos cognitivos melhoram os processos de tomada de decisão do sistema. Essa tecnologia também vai permitir que os sistemas se adaptem e cresçam para acompanhar o aumento no número de endpoints.
Assim como IoT, computação em nuvem, dispositivos móveis e outras tecnologias aumentam a quantidade de dados que uma ferramenta SIEM deve consumir. A IA oferece o potencial para uma solução compatível com mais tipos de dados e uma compreensão complexa do cenário de ameaças à medida que elas evoluem.
Simplifique e otimize o gerenciamento de aplicativos e as operações de tecnologia com insights generativos orientados por IA.
Com muita frequência, um conjunto descoordenado de ferramentas de gerenciamento de ameaças criadas ao longo do tempo não consegue oferecer uma visão abrangente que proporcione operações seguras. Uma abordagem inteligente e integrada de gerenciamento unificado de ameaças pode ajudá-lo a detectar ameaças avançadas, responder rapidamente com precisão e recuperar-se de interrupções.
Os serviços de cibersegurança da IBM oferecem consultoria, integração e serviços de segurança gerenciados, além de recursos ofensivos e defensivos. Combinamos uma equipe global de especialistas com tecnologia proprietária e de parceiros para cocriar programas de segurança personalizados que gerenciam riscos.