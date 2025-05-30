O que é cryptojacking?

Para pessoas, executar software de criptomineração em segundo plano em computadores usados para outras tarefas não é rentável. No entanto, em grande escala, esses pequenos ganhos podem se somar. O cryptojacking pode ser lucrativo quando hackers bem-sucedidos conseguem infectar muitos sistemas individuais. Especialmente porque os criptohackers não estão pagando os custos de hardware ou energia.
Em geral, como a criptomineração é um procedimento que consome muitos recursos, os criptomineradores legítimos quase sempre usam hardware dedicado e de primeira linha para suas operações. Embora alguns hardwares de nível empresarial ou mesmo de consumo sejam capazes de minerar criptomoedas, as melhores práticas não recomendam dedicar menos de 90% dos recursos às operações.
Embora os custos associados à criação e operação de um equipamento de criptomineração dedicado tenham levado os amadores a minerar em seu hardware principal, isso raramente gera rendimentos consideráveis. E os lucros de tais atividades são muitas vezes profundamente prejudicados não somente pelo custo da energia adicional consumida na realização dos cálculos intensivos de mineração, como também pelo desgaste de hardware caro.
Para empresas e grandes organizações, os custos do criptojacking são ainda maiores, incluindo lentidão operacional e possíveis violações de privacidade de dados. Os principais impactos do criptojacking para as empresas são os seguintes.