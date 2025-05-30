O que é cryptojacking?

Os hackers usam código de cryptojacking (um tipo de malware) para produzir e coletar criptomoedas valiosas sem incorrer nos custos associados. Essencialmente, eles enganam suas vítimas para que gastem seus próprios recursos sem colher nenhum dos frutos. O cryptojacking é uma ameaça cada vez maior no cenário da cibersegurança. De acordo com o relatório de ameaças cibernéticas de 2024 da Cisco, osincidentes de criptojacking aumentaram 659% em 2023.

Os recursos para minerar criptomoedas podem ser caros. Ataques de criptojacking bem-sucedidos efetivamente forçam suas vítimas desavisadas a incorrer nos custos do processo de mineração de criptomoedas, enquanto o criptojacker recebe os lucros.

Ataques de criptojacking podem ser realizados na web por meio de scripts de criptojacking baseados em navegadores (geralmente incorporados no código JavaScript em uma página da web) ou por meio de malware de criptojacking entregue como aplicativos ou como vírus do estilo trojan por meio de engenharia social ou ataques de phishing . Desktops, notebooks, servidores, smartphones e outros dispositivos móveis infectados com código de cryptojacking ou software de cryptojacking geralmente sofrem de desempenho drasticamente reduzido, resultando em downtime operacional além de contas de eletricidade mais altas.

O cryptojacking é diferente de outros tipos de crimes cibernéticos. Enquanto ameaças cibernéticas como exfiltração de dados ou ataques de ransomware geralmente buscam roubar ou se apropriar de dados do usuário, o código de cryptojacking efetivamente rouba poder de processamento e eletricidade. O malware de criptomineração é projetado para injetar nos alvos código malicioso sutil, projetado para evitar a detecção pelo maior tempo possível.