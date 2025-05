O que é o ransomware como serviço (RaaS)?

Às vezes, as organizações conseguem economizar no custo e no tempo de contenção com a ajuda de autoridades policiais.

As vítimas de ransomware que envolveram autoridades policiais reduziram o custo de suas violações em uma média de quase USD 1 milhão, excluindo o custo de qualquer resgate pago, de acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM. O envolvimento de autoridades policiais também ajudou a reduzir o tempo necessário para identificar e conter as violações, de 297 dias para 281 dias.