O que é detecção e resposta de dados (DDR)?

As organizações estão sob pressão para cumprir as regulamentações de proteção de dados, como o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI-DSS) e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). O não cumprimento dessas exigências pode acarretar multas, sanções e danos à reputação da marca.

A DDR ajuda as organizações a gerenciar a conformidade de dados, monitorando os dados de forma contínua, realizando auditorias de dados e rastreando logs de acesso. Essa funcionalidade ajuda as organizações a mapear seus recursos de proteção de dados de acordo com os requisitos normativos. Quaisquer lacunas na proteção ou possíveis violações podem ser resolvidas e corrigidas com rapidez.